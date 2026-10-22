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Kaynak: AA

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin onlarca yıldır sürdürdüğü ekonomik, ticari ve finansal ambargonun doğrudan Küba halkının günlük yaşamını ve ülkenin kalkınma hakkını baltaladığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleşecek kritik oylama öncesinde konuşan Rodriguez, Washington yönetiminin üye ülkelere baskı uygulayarak uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini dile getirdi.

'ABD ÜLKELERE BASKI YAPIYOR'

Rodriguez, Havana'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki oylama öncesinde üye ülkelere baskı yapmakla suçladı.

ABD'yi Küba halkının günlük yaşamını hedef alan ambargolar uygulamakla suçlayan Rodriguez, "Askeri, nükleer, ekonomik ve teknolojik bir süper güç; barışçıl ve barışsever bir millete karşı gaddarca ve kesintisiz bir baskı eylemi yürütüyor." diye konuştu.

Rodriguez, ABD’nin üye ülkelere yönelik tutumuna eleştiride bulundu. Rodriguez, "Washington yönetimi, BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir. Ulusların egemen iradesini şantaj ve yaptırım tehditleriyle gasbetmeye çalışan bu anlayış, çok taraflı diplomasinin temel ilkelerine yönelik doğrudan bir saldırıdır." şeklinde konuştu.

'SİSTEMLİ AMBARGO UYGULANIYOR'

Onlarca yıldır süren ablukanın boyutlarına vurgu yapan Rodriguez, "Ülkemize uygulanan ekonomik, ticari ve finansal ambargo yalnızca bir politika değil, Küba halkının günlük yaşamını ve kalkınma hakkını hedef alan sistemli bir abluka uygulamasıdır."dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD diplomatlarının BM oylaması öncesinde üye ülkelere açıkça gözdağı verdiğini iddia etti. Rodriguez; Washington’ın, Küba karşıtı bir duruş sergilemek istemeyen ülkelere "oylamaya katılmama" ya da "çekimser kalma" yönünde baskı yaptığını ve bu doğrultuda BM temsilciliklerine tehdit içerikli dokümanlar ilettiğini öne sürdü.