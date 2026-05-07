Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

Rubio'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'ta yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'ni hatırlatan Diaz-Canel, "Rubio'nun bundan haberdar olmaması şaşırtıcıdır. Aynı şekilde, kendi başkanının ve Beyaz Saray sözcüsünün bu konudaki açıklamalarını duymamış olması da hayret vericidir." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD'nin acımasızca Küba ekonomisini hedef aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kübalıların sözde beceriksizliğini suçlaması da benzer bir şaşkınlık yaratmaktadır, zira ABD hükümeti, Küba ekonomisini çökertmek için büyük miktarda kaynak ve siyasi sermaye harcayarak bu yıkımı gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve bugün de hedeflemeye devam ediyor."

RUBİO'NUN AÇIKLAMALARI

Rubio, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Küba’ya petrol ambargosu uyguladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Küba’ya yönelik tam anlamıyla bir petrol ambargosu yok.” diyen Rubio, Küba’nın daha önce Venezuela’dan ücretsiz petrol aldığını ve bunun yaklaşık yüzde 60’ını nakit karşılığında sattığını belirtti.

Rubio, Venezuela’nın artık Küba’ya bedava petrol vermediğini ifade ederek, bunun ambargo olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

“Ortada bir ambargo varsa, o da Venezuela’nın ‘Artık ücretsiz petrol vermeyeceğiz’ kararıdır. Petrol fiyatlarının geldiği noktada kimse kimseye bedava petrol vermiyor, hele başarısız bir rejime hiç vermiyor.” ifadelerini kullandı.