Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Küba’dan gelebilecek olası bir “saldırı dronu tehdidini” izlediği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Rodriguez, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ABD hükümetinin Küba’ya yönelik politikalarını meşrulaştırmak için “düzmece bir dosya” oluşturduğunu savundu.

“KÜBA KİMSEYİ TEHDİT ETMİYOR”

Rodriguez açıklamasında, “Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir” ifadelerini kullandı. Ülkesinin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu vurguladı.

ABD’YE “EKONOMİK SAVAŞ” SUÇLAMASI

Kübalı bakan, ABD’nin uzun süredir Küba halkına karşı “acımasız bir ekonomik savaş” yürüttüğünü ileri sürerek, bazı medya kuruluşlarının da bu iddiaları yayarak sürece katkı sağladığını öne sürdü.

YARDIMCI BAKANDAN DA TEPKİ GELDİ

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio da ABD’ye tepki gösterdi. Cossio, ABD’de bazı çevrelerin Küba’ya yönelik askeri müdahaleyi meşrulaştırmak için “bahaneler üretmeye çalıştığını” iddia etti.

“SAVUNMA HAKKIMIZ VAR”

Cossio, Küba’nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, ülkenin yaptığı hazırlıkların olağan ve meşru olduğunu ifade etti.