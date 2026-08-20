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Kuantum bilgisayarlarındaki kübitlerin stabil çalışabilmesi için ortam sıcaklığının mutlak sıfıra derece derece yaklaşması gerekiyor. IBM, geleneksel silindirik soğutma üniteleri yerine kutu biçimli kriyojenik hücreler geliştirerek iç hacmi ve kablolama kapasitesini artırdı. İki modülün birleştirilmesiyle gerçekleştirilen testlerde sistem, 5 günden kısa sürede 4 Kelvin'e, ardından 15 millikelvinin altına düşürüldü. Bu sıcaklık seviyesi, derin uzayın ortalama sıcaklığından yaklaşık 180 kat daha soğuk bir ortama karşılık geliyor.

KABLO ALANI 12 KAT ARTTI, "L-COUPLER" TEKNOLOJİSİ DEVREDE

Yeni kutu mimarisi, önceki IBM kuantum sistemlerine kıyasla 12 kata kadar daha fazla kablolama alanı sunuyor. Yaklaşık 2,4 metre yüksekliğe ve 2,4 metre genişliğe sahip olan modüllerde IBM'in geliştirdiği "L-coupler" bağlantı teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, farklı modüllerde veya aynı modül içinde yer alan kuantum işlemcilerinin birbiriyle veri alışverişinde bulunmasını ve devasa tek bir kuantum işlemcisi gibi hareket etmesini sağlıyor.

HEDEF: 2029'DA HATA TOLERANSLI QUANTUM STARLING

IBM, 2027 yılına kadar en az 1.000 programlanabilir kübit kapasitesine sahip gelişmiş bir kuantum sistemi kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yeni nesil NightHawk kuantum işlemcilerinin bu kriyojenik modüllere entegre edilerek operasyonel testlerine başlanması planlanıyor.

Şirketin daha uzun vadeli vizyonunda ise 2029 yılında duyurulması hedeflenen hata toleranslı "Quantum Starling" sistemi yer alıyor. L-coupler teknolojisinin merkezde yer alacağı bu nihai sistemde, her bir kriyojenik modülün tek başına binlerce kübite ev sahipliği yapması öngörülüyor.