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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OVP'nin küresel ve bölgesel belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde makroekonomik dengelerin korunması ve sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından önemli bir çerçeve sunduğunu belirten Gülsoy, iş dünyasının önceliklerini sıraladı.

"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Ekonomide kalıcı başarı ve yatırımların önünün açılması için istikrar ve öngörülebilirliğin büyük önem taşıdığını belirten Gülsoy, OVP'de yer alan enflasyonla mücadele ve mali disiplin hedeflerine dikkat çekti.

Gülsoy, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, mali disiplinin korunması ve dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesini önemli bulduklarını ifade etti.

Fiyat istikrarının sağlanmasının tüccar ve sanayicinin geleceğe yönelik planlamalarını daha sağlıklı yapmasına imkan tanıyacağını belirten Gülsoy, öngörülebilirliğin yatırımlar açısından kritik olduğunu vurguladı.

İŞ DÜNYASININ KRİTİK TALEBİ: FİNANSMANA ERİŞİM

Gülsoy'un açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de finansmana erişim oldu.

İş dünyasının sahadaki en önemli ihtiyacının makul maliyetlerle finansmana erişim olduğunu belirten Gülsoy, özellikle KOBİ'ler, üreticiler ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

OVP hedeflerinin sahada karşılık bulabilmesi için finansmana erişimi kolaylaştıracak somut ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Gülsoy, seçici finansman imkanlarının katma değer üreten firmalara yönlendirilmesini ve kademeli faiz normalizasyonunun sağlanmasını istedi.

Gülsoy, imalat sanayisinin rekabet gücünün korunması, mevcut istihdamın sürdürülmesi ve yeni yatırımların önünün açılması için işletmelerin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini de ifade etti.

"TİCARET VE SANAYİ BİR KUŞUN İKİ KANADI GİBİDİR"

Ekonominin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Gülsoy, ticaret ve sanayinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

"Ticaret ve sanayi bir kuşun iki kanadı gibidir" diyen Gülsoy, işletmelerin büyüklüğüyle sınırlandırılmadan ticaret ve sanayinin bir bütün olarak korunması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye için katma değer oluşturan her işletmenin ekonomik ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Gülsoy, OVP'de bu yıl ilk kez yer alan "Ekonomik Güvenlik ve Dayanıklılık" başlığına da dikkat çekti.

Enerji, su ve gıda arz güvenliği ile kritik teknolojilerde yerli üretimin öne çıkarılmasını vizyoner bir yaklaşım olarak değerlendiren Gülsoy, küresel ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin arttığı dönemde yerli üretimin korunmasının önemine işaret etti. Gülsoy, haksız rekabetle mücadele adımları ile Sanayi Koruma Stratejisi'nin reel sektör açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM VE İHRACAT POTANSİYELİNE İNANCIMIZ TAM"

Türkiye'nin ve Kayseri'nin zorlu şartlara rağmen güçlü ve dinamik yapısıyla ekonomik hedeflere katkı sunmaya devam edeceğini belirten Gülsoy, kamu ile reel sektör arasındaki istişare kültürünün korunması gerektiğini söyledi.

Programdaki reformların hızla hayata geçirilmesinin en büyük temennileri olduğunu ifade eden Gülsoy, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Gülsoy, Kayseri'nin üretim ve ihracat gücüyle Türkiye'nin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.