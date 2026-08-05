Kaynak: AA

Gemide, çoğu Alman 2 bin 768 yolcu ve 953 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı. Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.