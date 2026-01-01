Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic'i sezon sonu 3.5 milyon Euro'ya transfer etmiş ve ardından Kızılyıldız'a bedelsiz göndermişti.

Bu sezon Sırbistan Ligi'nde ilk devrenin en iyi oyuncusu seçilen Krunic, Fenerbahçe'deki dönemine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIKLARINI KENDİLERİNE SORMALILAR'

Sırp oyuncu, Kurir gazetesine verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de gerçekten çok zor bir ortam var. Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün, futbol konusunda bu kadar basit düşünmesini, amatöce hareket etmesini anlayamadım. Futbolu doğru şekile anlayamıyorlar. Neden 12 yıl şampiyon olamadıklarını bence kendilerine sormalılar. Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar.