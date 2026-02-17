Doğal besinlerin tedavi edici gücü üzerine yapılan son araştırmalar, özellikle migren ve uykusuzluk çeken hastalar için umut verici sonuçlar ortaya koydu.

Magnezyumun "altın standardı" olarak tanımlanan kabak çekirdeği, modern tıp literatüründe artık sadece bir atıştırmalık değil, biyokimyasal bir destek birimi olarak konumlandırıldı.

Bir avuç kabak çekirdeğinin, vücudun günlük magnezyum gereksiniminin yaklaşık %40’ını tek başına karşıladığı saptandı.

NÖROLOJİK KALKAN: MİGREN ATAKLARINDA MAGNEZYUM ETKİSİ

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar, vücuttaki düşük magnezyum seviyelerinin beyindeki kan damarlarında daralmaya ve nörotransmitter salınımında dengesizliğe yol açtığını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Amerikan Migren Vakfı (American Migraine Foundation) Üyesi Dr. Alexander Mauskop, magnezyum eksikliğinin kortikal yayılan depresyonu (migren aurasını tetikleyen beyin dalgası) tetiklediğini ifade etti.

Mauskop, kabak çekirdeği gibi magnezyum zengini besinlerin, ağrı sinyallerini ileten kimyasalları bloke ederek doğal bir profilaktik (önleyici) tedavi sunduğunu belirtti.

UYKU HORMONLARINA DOĞAL DESTEK

Sadece baş ağrısı değil, aynı zamanda uyku kalitesi üzerinde de doğrudan etkili olan bu besin, "mutluluk hormonu" serotonin ve "uyku hormonu" melatonin sentezinde kritik rol oynadı.

Stanford Üniversitesi Uyku Bilimleri Merkezi'nden Dr. Rafael Pelayo, magnezyumun merkezi sinir sistemini sakinleştirdiğini ve GABA (gama-aminobütirik asit) reseptörlerini aktive ederek beyni uykuya hazırladığını kaydetti.

Pelayo, uykuya dalma süresini kısaltmak isteyen bireyler için magnezyum takviyeleri yerine, biyoyararlanımı yüksek olan kabak çekirdeğinin tüketilmesinin daha sürdürülebilir bir yöntem olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL VERİLERLE GÜNLÜK DOZUN GÜCÜ

Journal of Neural Transmission dergisinde yayımlanan bir makale, düzenli magnezyum alımının migren sıklığını %41 oranında azalttığını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, kabak çekirdeğinin içeriğindeki çinko ve bakırın da bağışıklık sistemini destekleyerek enflamasyonu düşürdüğüne dikkat çekti.

İlaçsız çözüm arayanlar için bir avuç kabak çekirdeği, modern eczacılığın sunduğu pek çok sentetik takviyenin önüne geçti.