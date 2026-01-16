Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren kronik kaşıntı (pruritus) üzerine yapılan son araştırmalar, topikal kremlerin ötesinde bir çözüm yoluna işaret etti.

Dermatoloji dünyasının önde gelen isimleri, bağışıklık sistemini stabilize eden ve sinir iletimini düzenleyen üç temel besinin, kaşıntı döngüsünü kırmada hayati rol oynadığını vurguladı.

Uzmanlar, belirli besinlerin sinir uçlarındaki sitokin fırtınasını dindirerek deri bariyerini içten dışa onardığını kaydetti.

1. Omega-3 Deposu Yağlı Balıklar

Kronik kaşıntının temelinde yatan mikro-enflamasyonu baskılamak için en güçlü silahın Omega-3 yağ asitleri olduğu belirtildi. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Robert H. Shmerling, Omega-3 asitlerinin vücuttaki inflamatuar moleküller olan lökotrienlerin üretimini doğrudan engellediğini ifade etti. Somon, sardalya ve uskumru gibi balıkların düzenli tüketiminin, deri hücrelerinin lipid tabakasını güçlendirerek nem kaybını önlediği ve kuruluğa bağlı kaşıntıyı minimize ettiği gözlemlendi.

2. Kuersetin Kaynağı Kırmızı Soğan ve Elma

Doğal bir antihistaminik olarak bilinen kuersetin, özellikle alerjik kökenli kaşıntılarda mucizevi etkiler gösterdi.

İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü (SIAF) Direktörü Prof. Dr. Cezmi Akdiş, kuersetin bileşiğinin mast hücrelerini stabilize ederek histamin salınımını yavaşlattığını dile getirdi.

Kırmızı soğan, kapari ve kabuklu elmanın, vücudun kaşınma tepkisini hücresel düzeyde sakinleştirdiği bildirildi.

3. Probiyotik Zengini Fermente Gıdalar

Bağırsak sağlığı ile deri bariyeri arasındaki doğrudan bağ (bağırsak-deri ekseni), modern tıbbın en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edildi.

California Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Richard Gallo, probiyotiklerin bağışıklık sistemini modüle ederek atopik dermatit kaynaklı kaşıntıları hafiflettiğini aktardı.

Ev yapımı yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi besinlerin, deri florasını düzenleyerek dış etkenlere karşı koruma kalkanı oluşturduğu saptandı.