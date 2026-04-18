İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, yaşanan barınma ve beslenme sorunun gündelik hayatı derinden etkilemesinin Türkiye’de dünyada yaşanan nedenlerden farklılık gösterdiğine işaret etti. Usta, “Türkiye’de sorun aslında 2018 yılında başladı. Bu yıldan itibaren başlayan kredi genişlemesi, yani verilen düşük faizli kredilerin üretim yerine konut alımına gitmesi, konutta yaşanan sıkıntıların başında gelen nedenlerden. Tarımda ise üretimin daralması, üreticinin desteklenmemesi, ekilen alanların daralması beslenme konusunda yaşanan sorunun önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Türkiye’de yaşanan konut sahipliği ve kira sorununun dünyada yaşanan nedenlerden farklılık gösterdiğini ifade eden Erhan Usta, şöyle konuştu;

“En önemli neden yanlış ekonomi politikaları elbette. Konut sorununun başlangıcı 2018 yılı diyebiliriz. Bu yıl içinde başlayan kredi genişlemesi 2019 yılında seçim nedeniyle devam etti. Yani düşük faizli krediler verilirdi ancak bu düşük faizli krediler üretime gitmedi. Örneğin, kredi kullanan bir fabrika sahibi ya da sanayi tesisi sahibi üretim için bir makine almak yerine bu krediyi başka alanlarda daha çok da konut alımında kullandı. Gayrimenkul alımının yanı sıra başka alanlarda da kullandı ancak üretime gitmedi bu krediler. Ardından yaşanan pandemi süreci de konut sektörünü olumsuz etkiledi. Bu nedenlerin sonucunda ülkemizde düşük faizli krediler maalesef bir servet transferine sebep oldu ne yazık ki. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor.”

Söz konusu yıllarda bütçe dengelerinin bozulmaması için doğrudan gelir takviyesinin yapılmadığının da altını çizen Erhan Usta, “Ekonomide hayata geçirilen düşük faiz ve bunun sonundaki yüksek enflasyonda dengeleri bozdu. Bir taraftan bazı kesimler birden fazla ev sahibi olurken, bazı kesimler ev sahibi olamadı. Bunun yanı sıra dar ve sabit gelirliye kira yardımı yapılmadı. Memur, işçi ve sabit gelirliler konut alımında ve kira konusunda zorlandı. Türk ekonomisi üretimden vazgeçip yurt dışından gelecek sıcak para politikası uyguladı bu da bir etken oldu” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte uygulanan hatalı politikalar nedeniyle Türkiye’de 2002 yılında yüzde 73 olan konut sahibi olma oranının yüzde 55 oranına düştüğünü kaydeden Erhan Usta, yeni kurulan ailelerin ev sahibi olamadıkları dile getirdi. Türkiye’de barınma sorunun nedenlerinin belli olduğunu anlatan Erhan Usta, sorunun çözümünün ekonomi politikaları ile yakından ilgili olduğunu söyledi. Erhan Usta, yeni ev sahibi olacaklara verilen kredilerin yararlananlar tarafından geri ödemesinin yapılamadığını kaydederek, “Karı koca çalışanlar bile bu kredileri geri ödemekte zorlanıyorlar. Bu nedenle tüm bu sorunlar bir bütün içinde ele alınarak çözüm üretilmesi gerekir” dedi.

Türkiye’deki beslenme konusunda yaşanan sıkıntının nedenlerinin de ortada olduğunu anlatan Erhan Usta, şunları ifade etti:

”Beslenme ve gıda sorunundaki esas sorun üretim. Tarımsal üretimin milli gelir içinde oranı yüzde 5’e düştü. Üretici yeterli desteği alamadığı için üretimden çekiliyor. Bu nedenle de üretim alanları, tarım yapılan alanlar daralıyor. Üretimdeki bu düşüş elbette ki gıda fiyatlarına da yansıyor. Gıda konusunda çözüm üretmenin önemli çözümlerinden biri gelir gruplarına göre enflasyon sepeti hesabı yapmak olacaktır. Dar ve sabit gelirlinin tüketim sepeti ile varlıklı kesimin ya da geliri belirli bir seviyenin üzerinde olan kesimin tüketim sepetleri aynı değil. Bunlar tespit edilip enflasyon hesaplanırsa bir noktada çözüm olacaktır. Bu yapılırken aynı zamanda dar ve sabit gelirlinin aylık kazancını da arttırmak önemli. Yüksek enflasyon insanları fakirleştiriyor. Bu sorunun önüne geçilmeli. Tarıma mutlaka destek verilmeli, ayrıca dar ve sabit gelirlinin tüketim sepeti temel alınarak buna göre ölçüm yapılmalı.”