119 yıllık dönem sona erdi
ABD’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Clementon Park ve Splash World kapılarını kapattı. Nesiller boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan eğlence parkının 2026 sezonuyla birlikte faaliyetlerine son verildi.
Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu
Bir asrı aşkın süredir milyonlarca kişiyi ağırlayan tarihi tesis için yolun sonu geldi. Daha önce kapanıp yeniden hayata döndürülen 119 yıllık işletme, 2026 sezonunun ardından faaliyetlerini durdurdu ve satışa çıkarıldı.Kaynak: Diğer
119 yıllık dönem sona erdi
1907 yılında kurulmuştu
Tarihi 1907 yılına uzanan Clementon Park, ABD’nin köklü eğlence parklarından biri olarak biliniyor. Tesis, yaklaşık 52 dönümlük geniş bir arazi üzerinde bulunuyor.
Ünlü eğlence araçlarıyla tanınıyordu
Parkın simgeleri arasında “Hellcat” isimli hız treni, dev dönme dolap ve düşüş kuleleri yer alıyordu. Kompleks uzun yıllar bölgenin önemli eğlence ve turizm noktalarından biri oldu.
Zorlu yılları geride bırakmıştı
119 yıllık tarihinde yangınlar, ekonomik krizler ve farklı işletmeciler gören park, geçmişte de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
2019’da borçlar nedeniyle kapanmıştı
Tesis, yaşadığı mali sorunların ardından 2019 yılında faaliyetlerini durdurdu. Ancak bu kapanış park için henüz yolun sonu olmadı.
Açık artırmayla yeniden hayata dönmüştü
Clementon Park, 2021 yılında bir yatırım şirketi tarafından açık artırmayla satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi. Park böylece yıllar sonra ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.
Şimdi yeni sahibini bekliyor
Son 5 yıldır tesisi işleten şirket, 2026 sezonunun ardından kapanma kararı aldı ancak kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Satışa çıkarılan tarihi parkın sahipleri, 119 yıllık mirası devam ettirecek yeni bir yatırımcı bulunmasını umut ediyor.