Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu

Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu

Bir asrı aşkın süredir milyonlarca kişiyi ağırlayan tarihi tesis için yolun sonu geldi. Daha önce kapanıp yeniden hayata döndürülen 119 yıllık işletme, 2026 sezonunun ardından faaliyetlerini durdurdu ve satışa çıkarıldı.

Kaynak: Diğer
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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 1

119 yıllık dönem sona erdi
ABD’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Clementon Park ve Splash World kapılarını kapattı. Nesiller boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan eğlence parkının 2026 sezonuyla birlikte faaliyetlerine son verildi.

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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 2

1907 yılında kurulmuştu
Tarihi 1907 yılına uzanan Clementon Park, ABD’nin köklü eğlence parklarından biri olarak biliniyor. Tesis, yaklaşık 52 dönümlük geniş bir arazi üzerinde bulunuyor.

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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 3

Ünlü eğlence araçlarıyla tanınıyordu
Parkın simgeleri arasında “Hellcat” isimli hız treni, dev dönme dolap ve düşüş kuleleri yer alıyordu. Kompleks uzun yıllar bölgenin önemli eğlence ve turizm noktalarından biri oldu.

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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 4

Zorlu yılları geride bırakmıştı
119 yıllık tarihinde yangınlar, ekonomik krizler ve farklı işletmeciler gören park, geçmişte de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 5

2019’da borçlar nedeniyle kapanmıştı
Tesis, yaşadığı mali sorunların ardından 2019 yılında faaliyetlerini durdurdu. Ancak bu kapanış park için henüz yolun sonu olmadı.

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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 6

Açık artırmayla yeniden hayata dönmüştü
Clementon Park, 2021 yılında bir yatırım şirketi tarafından açık artırmayla satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi. Park böylece yıllar sonra ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

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Krizden çıkamadı: 119 yıllık tesis kapılarına kilit vurdu - Resim: 7

Şimdi yeni sahibini bekliyor
Son 5 yıldır tesisi işleten şirket, 2026 sezonunun ardından kapanma kararı aldı ancak kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Satışa çıkarılan tarihi parkın sahipleri, 119 yıllık mirası devam ettirecek yeni bir yatırımcı bulunmasını umut ediyor.

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