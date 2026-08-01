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Kaynak: AA

Enerji dönüşümünün hız kazanmasıyla birlikte kritik minerallere yönelik küresel talep son yıllarda dikkat çekici şekilde arttı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Küresel Kritik Mineraller Görünümü 2026” raporu, bu artışın arz tarafında ciddi riskler oluşturduğuna işaret etti.

TALEP HIZLA ARTIYOR

Rapora göre, bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementlerini kapsayan enerji minerallerine yönelik talep son dönemde yıllık ortalama yaklaşık yüzde 10 arttı.

2025 itibarıyla bu talep artışının yaklaşık yüzde 75’i enerji sektöründen kaynaklandı. Elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri, rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi yatırımları bu yükselişte belirleyici oldu.

ÜRETİM BELİRLİ ÜLKELERDE YOĞUNLAŞIYOR

Kritik minerallerde üretim ve rafinaj faaliyetlerinin sınırlı sayıda ülkede toplanması, arz güvenliği açısından kırılganlık yaratıyor.

Çin ve Endonezya, özellikle son yıllarda üretimdeki ağırlıklarını artırdı. Bu iki ülke, 2023-2025 döneminde küresel rafine arz artışının dörtte üçünden fazlasını karşıladı.

Rafinaj faaliyetlerinde yoğunlaşma 2025’te rekor seviyeye ulaşırken, en büyük üreticinin pazar payı yüzde 72’ye çıktı.

REZERVLER ARTIYOR AMA RİSK BİTMİYOR

Enerji minerallerinde rezervler artmasına rağmen arz riski devam ediyor.

2010-2025 döneminde kritik mineral rezervleri ortalama yüzde 120 artarken, baz metallerde bu artış yalnızca yüzde 7 seviyesinde kaldı. Özellikle lityum ve doğal grafit rezervlerinde güçlü artış dikkat çekti.

Ancak uzmanlara göre sorun rezervden çok üretim ve rafinaj kapasitesinin sınırlı ülkelerde toplanması.

“SAVAŞLAR TALEBİ TETİKLİYOR”

Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi Kurucusu Sait Uysal, jeopolitik gelişmelerin kritik mineral talebini artırdığını vurguladı.

Uysal, savaşlar ve enerji krizlerinin fosil yakıtlara bağımlılığın risklerini ortaya koyduğunu belirterek, bu durumun elektrikli araçlara ve dolayısıyla kritik minerallere talebi hızlandırdığını ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinin kritik mineral talebini şekillendiren en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Uysal, lityum iyon pillerin önümüzdeki 10 yılda da temel teknoloji olmayı sürdüreceğini söyledi.

Bu durum, özellikle lityum başta olmak üzere pil üretiminde kullanılan minerallere olan talebin daha da artacağı anlamına geliyor.

“ARZ AÇIĞI KAÇINILMAZ”

Uzmanlara göre bazı minerallerde arz açığı oluşması artık güçlü bir ihtimal.

Yeni bir bakır madeninin üretime geçmesinin ortalama 17 yıl sürdüğüne dikkat çeken Uysal, 2035’e kadar planlanan projelerde gecikme olmasa bile bazı minerallerde arz açığı yaşanabileceğini belirtti.

ASIL RİSK: JEOPOLİTİK KIRILGANLIK

Uysal, en büyük riskin jeolojik değil, siyasi olduğunu vurguladı.

Belirli tedarikçilerin devre dışı kalması durumunda küresel arzın talebi karşılamakta yetersiz kalabileceğini ifade eden Uysal, “Arz darboğazı artık bir ihtimal değil, mevcut eğilimler devam ederse kaçınılmaz bir sonuç” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, enerji dönüşümünü hızlandıran ülkelerin kritik minerallerde dışa bağımlılığı azaltacak uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.