Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü

Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım,kritik bir tarım ürününde Türkiye’nin üretiminde tarihi bir dip noktaya ulaştığını belirtti.ABD ve Brezilya'nın Türkiye'ye bu ürünü satmak için yarıştığını vurgulayan Yıldırım,tarımsal desteklerin enflasyon karşısında eridiğini belirterek acil durum fonu çağrısı yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 1

Tarım ekonomisindeki derin krize dikkat çeken Ali Ekber Yıldırım, tekstil ve hazır giyim sektöründeki daralmanın yanı sıra yanlış destekleme politikaları nedeniyle üreticinin büyük bir maliyet baskısı altında ezildiğini ifade etti.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 2

Brezilya ve ABD'den ithalat rekoru

Tarım yazarı Yıldırım, Türkiye'nin üretim miktarının çok üzerinde dışa bağımlı hale geldiğini vurguladı.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 3

Yıldırım "Bugün dünyanın öbür ucundan pamuk ihraç ediyorsak; ki ABD ve Brezilya bize pamuk satmak için yarışıyor. Son dönemde Türkiye'nin en fazla pamuk ithal ettiği ülke Brezilya oldu" dedi.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 4

Pamukta ithalat rakamlarını paylaşan Yıldırım "Ürettiğimiz pamuk kadar pamuğu Brezilya'dan alıyoruz ki bu oran %43'e ulaşıyor. 215 bin ton ABD'den almışız, 100 bin ton Yunanistan'dan, Suriye'den 48 bin ton, Tacikistan'dan 11 bin ton pamuk ithal etmişiz" dedi.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 5

Yıldırım'ın "Bu ülkeler nasıl bizden daha ucuza pamuk üretip bize satıyor da bizim çiftçimiz maliyetler altında eziliyor?" ifadeleri de dikkat çekti.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 6

"Mazot 50 liradan 100 liraya çıktı, destekler eridi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haziran ayında akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek "Çiftçimizi ezdirmeyeceğiz" dediğini hatırlatan Yıldırım, eylül ayında yapılan güncellemenin 2027 yılının nisan ayında ödenecek olmasının zamanlamasına ve yetersizliğine şu sözlerle dikkat çekti:

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 7

"Erdoğan destekleri güncelleyeceğiz dediğinde mazot 50 liraydı, şimdi 100 lira oldu. O destek gitti zaten, yapılan güncellemenin bir anlamı kalmadı...

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 8

Destekleme sistemini daha güncel hale getirmek gerekiyor. Diğer ülkelerde acil durum fonları devreye sokuluyor, bizim de yapmamız gereken bu."

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 9

"Çeltik, yer fıstığı ve narenciyede de sıkıntı büyük"

Bugünün 7 Ekim Dünya Pamuk Günü olduğunu ancak sektörde "kara günler" yaşandığını belirten Yıldırım, sadece pamukta değil çeltik, yer fıstığı ve narenciyede de çok ciddi sıkıntılar olduğunu vurguladı.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 10

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin tarımsal gerçekleri gözler önüne serdiğini belirten Yıldırım, "Fiyatı en çok artan ürün mazot, fiyatı en çok düşen ise yaş sebze meyve. Ülke kendi ihtiyacının ancak yüzde 50-60'ını karşılayabilir duruma geldi" dedi.

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Kritik üründe acı tablo: Ali Ekber Yıldırım duyurdu, üretici dibi gördü - Resim: 11

Tarım yazarı Yıldırım'ın "Sektör artık dibe vurdu, daha dibi yok; açıkçası çok da umutlu değilim" diyerek yaptığı uyarı da dikkat çekti.

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