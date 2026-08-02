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Kaynak: DHA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

GÜNDEM: BÖLGESEL GERİLİM

Suudi basınında yer alan haberlere göre, görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgesel gerilimin azaltılması konusu öne çıktı. Taraflar, sorunların çözümünde diyalog ve diplomatik yolların öncelik taşıması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

“SÜKUNET İÇİN ÇABA VURGUSU”

Veliaht Prens Bin Selman’ın, bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyacak bir sükunetin sağlanması için tüm çabaların artırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ BAŞLIKLARI DA ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Suudi Arabistan ile ABD arasındaki mevcut iş birliği değerlendirildi. İki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların da ele alındığı aktarıldı.

Telefon görüşmesi, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşti.