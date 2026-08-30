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Türkiye genelinde özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınları, hem doğayı koruma ekiplerini hem de gelişmeleri anbean kamuoyuna aktaran basın mensuplarını sahanın en ön cephesinde karşı karşıya getiriyor. Yangın bölgelerinde görev yapan habercilerin can güvenliğini sağlamak, orman yangınlarının teknik yapısını kavramalarını kolaylaştırmak ve kamuoyuna en doğru bilgiyi ulaştırmalarını temin etmek amacıyla İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikkat çeken bir çalışma hayata geçirildi.

Basın yayın organlarında aktif olarak çalışan gazeteciler, muhabirler ve kameramanlar için orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik hem teorik hem de pratik unsurlar içeren özel bir eğitim programı düzenlendi. Programın hemen ardından gerçekleştirilen saha tatbikatı ile gazeteciler yangın söndürme ekipmanlarını bizzat anlatıldı.

İKRAM ÇELİK ÖNCÜLÜĞÜNDE TEORİK VE TEKNİK DETAYLAR AKTARILDI

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, basın mensuplarına yangın anında hayat kurtaran stratejik bilgiler aktarıldı. Eğitim toplantısında orman yangınlarının ortaya çıkış nedenleri, meteorolojik faktörlerin ve rüzgarın yangın üzerindeki etkileri, alevlerin ilerleme yönü ile hızını belirleyen dinamikler ele alındı.

Gazetecilere yangına müdahale esnasında kullanılan stratejik yöntemler, yangın amirlerinin sahayı yönetme biçimleri ve alanda kullanılan profesyonel söndürme araç gereçlerinin çalışma prensipleri tek tek anlatıldı. Sahadaki riskleri en aza indirmek hedeflenirken, habercilerin yangın anındaki davranış şekilleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlandı.

HEM HABERCİ HEM DE RESMİ YANGIN GÖNÜLLÜSÜ OLDULAR

Eğitimin vizyonunu ve hedeflerini paylaşan Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, Türk basınının sahada oynadığı kritik role değindi. Çelik, gazetecilere ve kameramanlara yönelik hazırlanan bu özel programda yangının kendine has dinamiklerini ve mücadele tekniklerini kapsamlı biçimde aktardıklarını belirtti.

Gerekli resmi belgelerini tamamlayarak kurumlarına teslim eden basın mensuplarını sisteme dahil ederek yangın gönüllüsü yaptıklarını açıklayan Çelik, habercilerin sahaya geçtiklerinde sadece bir gazeteci gözüyle değil, aynı zamanda bilinçli birer yangın gönüllüsü olarak bulunmalarını istediklerini ifade etti. Gazetecilerin alevlerin ortasında görev yaparken yangının doğal davranış biçimlerini ve teknik içeriği bilerek hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

İkram Çelik, hem teorik derslerin hem de saha uygulamasının bir arada yürütüldüğü bu sürecin son derece başarılı geçtiğini belirtti. Haberin ana kaynağı ve ileticisi konumunda bulunan gazetecilerin doğru bilgiyi, doğru ifadelerle ve teknik içeriğe hakim olarak kamuoyuna aktarmalarını hedeflediklerini, eğitimin bu amaca başarıyla ulaştığını söyledi.

SAHADA ZORLU TATBİKAT: ARAZÖZ VE HORTUM KULLANIMI UYGULATILDI

Eğitimin en dikkat çekici bölümü ise haber ekiplerinin bizzat katıldığı saha tatbikatı oldu. Yangın söndürme arazözlerinin olay yerine nasıl yaklaştığı, yangın hatlarına su taşıyan hortumların nasıl bağlandığı, tazyikli su tabancalarının nasıl tutulduğu ve alevlere doğru açıyla nasıl su sıkıldığı gazetecilere uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimcilerin gözetiminde koruyucu ekipmanlarını giyen muhabir ve kameramanlar, tazyikli hortumları tutarak arazözlerden su sıktı ve yangına müdahale simülasyonunu tecrübe etti.

Orman yangınlarına müdahale etmenin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan İkram Çelik, bu işin ciddi bir teknik bilgi, disiplin ve fiziki güç gerektirdiğini gazetecilere bizzat uygulatarak hissettirdiklerini dile getirdi. Çelik, malzeme kullanımından yangına müdahale biçimlerine kadar her aşamanın pratikte gösterildiği son derece verimli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

DOĞRU BİLGİ İLE BİLİNCİ ARTIRAN İŞ BİRLİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bu tür eğitimler, özellikle yangın sezonlarında kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi açısından hayati önem taşıyor. Yangın sahasındaki emniyet şeritlerinin ihlal edilmemesi, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve duman zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler gibi konular, habercilerin sahadaki emniyetini artırıyor.

Gerçekleştirilen bu organizasyon sayesinde basın mensupları, orman kahramanlarının alevlerle mücadele ederken karşılaştıkları zorlukları yerinde gözlemleme imkanı bulurken, gelecekte meydana gelebilecek olası yangın haberlerinde daha derinlikli, teknik açıdan doğru ve yönlendirici haberler hazırlama yetkinliği kazandı.