Zeren Spor, Saliha Şahin'in sol kuadriseps bölgesinde 2. derece strain (kas zorlanması) tespit edildiğini duyurdu.

ZEREN SPOR’DA SALİHA ŞAHİN ŞOKU! RESMEN DUYURDULAR

Zeren Spor’dan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sporcumuz Saliha Şahin, 30.01.2026 tarihinde oynanan Türk Hava Yolları müsabakası öncesinde yapılan antrenmanda sol kuadriseps bölgesinde ağrı hissetmiştir ve yapılan tetkikler sonucunda 2. derece strain (kas zorlanması) tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimizin gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda yapılan son kontroller doğrultusunda sporcumuzun Dresdner SC karşılaşması kafilesine dâhil edilmemesine ve tedavi sürecinin Ankara’da devam etmesine karar verilmiştir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız.”