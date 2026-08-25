Karşılaşmanın önemine çeken Belçikalı milli oyuncu, "Sıradan bir maç değil. Çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Tur iki takım için de yüzde 50-50" ifadelerini kullandı.

Kritik maç öncesi Lois Openda'dan Fenerbahçe itirafı - Resim : 1“İLK MAÇTAKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜYDÜ”

Kadıköy’deki atmosferden bahseden Openda, "İlk maçtaki atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar çok iyiydi. Aynı şeyi burada biz de yapacağız" dedi.

Kritik maç öncesi Lois Openda'dan Fenerbahçe itirafı - Resim : 2“LUKAKU’YU ÇOK İYİ TANIYORUM”

Romelu Lukaku ile ilgili de açıklamalarda bulunan Openda, "Lukaku'yu çok iyi tanıyorum. Milli takımda beraber oynadık ama bu maç için bir temas kurmadık" ifadelerini kullandı.