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Karşılaşmanın önemine çeken Belçikalı milli oyuncu, "Sıradan bir maç değil. Çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Tur iki takım için de yüzde 50-50" ifadelerini kullandı.

“İLK MAÇTAKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜYDÜ”

Kadıköy’deki atmosferden bahseden Openda, "İlk maçtaki atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar çok iyiydi. Aynı şeyi burada biz de yapacağız" dedi.

“LUKAKU’YU ÇOK İYİ TANIYORUM”

Romelu Lukaku ile ilgili de açıklamalarda bulunan Openda, "Lukaku'yu çok iyi tanıyorum. Milli takımda beraber oynadık ama bu maç için bir temas kurmadık" ifadelerini kullandı.