Belçika finans dünyasında önemli bir değişim yaşandı. Aalst doğumlu ve Türk kökenli hukukçu Filiz Korkmazer, ülkenin en kritik ekonomi kurumlarından Belçika Merkez Bankası’nın yeni müdürü olarak göreve getirildi. Hristiyan Demokrat Parti’nin (CD&V) önerisiyle yapılan bu atama, kurumda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

DEVLET TAHVİLİ HAMLESİNİN KİLİT İSMİ

Paris ve Gent üniversitelerinde hukuk eğitimi alan Korkmazer, kariyerine Devlet Borç Ajansı’nda hukuk uzmanı olarak başladı. Ekonomi sahnesinde öne çıkışı ise Koen Geens ve Vincent Van Peteghem’in kabinelerinde üstlendiği kritik görevlerle oldu. Özellikle 2023’te büyük ilgi gören ve yüksek miktarda fon toplanan devlet tahvili kampanyasında belirleyici rol oynadı.

EKONOMİK REFORMLARDA UZMAN İSİM

Ekonomik hukuk reformları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Korkmazer, son olarak Federal Kamu Hizmeti Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapıyordu. Bu deneyimi, yeni görevinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

YÖNETİMDE YENİ DÖNEM

Steven Vanackere’den görevi devralan Korkmazer’in atanması, hem siyasi hem de kurumsal açıdan değişim sinyali olarak yorumlanıyor. Yönetim kurulunda yer alacak olan Korkmazer, Avrupa para politikaları ve Belçika’nın mali istikrarı üzerinde etkili olacak.