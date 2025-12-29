Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından Gerede'de trafiği felç etti.

Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yol ve kar kalınlığının 60 santimetreye yaklaştığı Gerede-Samsun kara yolu ağır tonajlı araçların yolda kalması sonucu ulaşıma kapandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunda da kar ulaşımı felç etti. Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasında İstanbul istikametine giden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik durma noktasına geldi.

GEREDE-KARABÜK İL SINIRI TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaşaltırma ve Altyapı Bakanlığı'ından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"D-100 Devlet Yolu’nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır"

GEREDE-SAMSUN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı. Gerede-Samsun kara yolu, rampalar mevkiinde ağır tonajlı araçların yolda kalması sonucu ulaşıma kapandı. Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye yaklaştığı Gerede-Samsun kara yolunun rampalar mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampayı çıkamayarak yolda kaldı. Tır ve kamyonların kayması sonucu yol çift şeritli olarak trafiğe kilitlendi. Sürücüler mahsur kaldı Yaklaşık 2 saattir ulaşımın sağlanamadığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekiplerin yolda kalan ağır tonajlı araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK-ANKARA YOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede-Samsun yolunun ardından Zonguldak-Ankara kara yolunda da ulaşımı felç etti. Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasında İstanbul istikametine giden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik durma noktasına geldi.

Bolu genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ana arterlerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Zonguldak-Ankara D-750 kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasındaki kesiminde, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle İstanbul istikametine seyir halinde olan araçlar, yoğun kar birikintisi ve kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede trafiğin kilitlenmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının aralıksız devam ettiği güzergahta, Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.