ANKARA'DA KRİTİK MESAİ: RUTTE VE ERDOĞAN TRUMP’I İKNA İÇİN MASADA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilecek kritik zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor. Görüşmenin temel eksenini, ittifaka mesafeli duruşuyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ı Ankara’ya gelmeye teşvik edecek stratejiler oluşturuyor.

TRUMP’A FISILDAYAN ADAM" DEVREDE

Trump ile kurduğu başarılı diyalog nedeniyle "Trump’ın kulağına fısıldayan adam" olarak anılan Rutte’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı bu iş birliği diplomatik açıdan büyük önem taşıyor. T24’ten Barçın Yinanç’ın haberine yazısına göre İkilinin temel amacı; İran gerilimi nedeniyle müttefiklerine tepkili olan Trump’ı, Ankara zirvesini boykot etmekten vazgeçirmek ve ittifakın birliğini korumak.

S-400 MESELESİ TEŞVİK OLABİLİR Mİ?

Ziyaretin Beştepe ayağında somut çıktılar hedefleniyor. Ankara, S-400 krizi nedeniyle savunma sanayisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını isterken; Trump’a "Yıllardır süren bu sorunu ben çözdüm" deme fırsatının verilmesi, ABD Başkanı’nı Ankara’ya çekmek için bir "diplomatik teşvik" olarak masada duruyor.

AVRUPA SAVUNMASINDA "MAYINLI ALAN" UYARISI

Zirve ajandasında Avrupa kanadının savunma sorumluluğunu artırması da yer alıyor. Ancak İnanç’a göre bu yapılanmanın sadece Avrupa Birliği üzerinden kurgulanması, Ankara için “mayınlı alan” anlamına geliyor. Türkiye, İngiltere ve Norveç gibi AB dışı müttefikleri kapsayacak, dışlayıcı olmayan bir güvenlik çerçevesi üzerinde uzlaşı arıyor.

NATO’DA CAYDIRICILIK SINAVI

ABD’nin NATO’dan tamamen çekilmesi beklenmese de, Avrupa’daki askeri varlığında ve komuta kademesinde değişiklikler yapılması planlanıyor. Uzmanlar, ABD’nin nükleer koruması olmadan NATO’nun caydırıcılığının zayıflayacağı konusunda müttefikleri uyarırken, Ankara’daki bu görüşmenin ittifakın geleceğini şekillendireceği belirtiliyor.