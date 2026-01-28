Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ndan seçilen fotoğraflar, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar üzerinde sergileniyor.
Kristal karlarda tarımın izleri: Nefes kesen sergi…
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ndan seçilen fotoğraflar, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar üzerinde sergileniyor.
105 fotoğrafın sergilemeye değer görüldüğü yarışmanın seçkileri, ilk kez Sarıkamış Kayak Merkezi’nde karlı zeminde ziyaretçilere sunuldu.
Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, sergi açılışında Sarıkamış’ta böyle bir etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Etkinliğin ilçede düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Aslantatar, "Bu tür etkinliklerde ev sahipliği yapmak bizim için memnuniyet verici.
Bu fotoğraflarda tarım ve ormanın insan üzerinde olan etkisini bulma fırsatı buluyoruz. Bu etkinliği düzenleyen İl Tarım Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Kristal karlar diyarında bu etkinliğin olması onur vericidir." diye konuştu.
İlk sergi Kars’ta
Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, ilk serginin Kars’ta açıldığını belirterek, "Burada amacımız tarımın önemini ortaya koymak. Tarım ve ormanla insanı bir araya getirmek. Hem bu bilinci artırmak, hem de tatil için bölgeye gelmiş olan misafirlerimizin tarıma olan bakışını geliştirmek. Tüm misafirlerimizi, Karslı hemşerilerimizi sergimize davet ediyorum." diye konuştu.
Sergiyi gezen Aynur Aras ise "İlk defa kar üzerinde fotoğraf sergisi gördük. Her şey çok güzel. Yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık, teşekkür ederiz." dedi.
Ziyaretçilerden Ahmet Özbey de sergiden çok etkilendiğini belirterek, "Dünyanın her yerinde insan tarıma muhtaç, tarımsal etkinliğe muhtaç. Bunu da görsellere yansıtmışlar, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Kars DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Sarıkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Katok, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, Selim Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yıldırım ile diğer kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.