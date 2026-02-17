Ramazan ayının gelmesiyle beraber zekat ve fitre konusunda tartışmalar bir kez daha alevlendi. Kripto paranın "helalliği" konusunda tartışmalar sürerken, ekonomi yazarı İslam Memiş, kriptoyla zekat verilip veirlemeyeceğini kaleme aldı. Memiş, "Zekat kriptoyla verilemez" dedi.

“KRİPTO PARAYLA ZEKÂT VE FİTRE VERİLMEZ”

İslam Memiş’e göre kripto paralarla doğrudan zekât ya da fitre ödemesi yapılması doğru değil. Ancak dijital varlıkların toplam değeri 80,18 gram altın karşılığını aşıyorsa, bu varlıkların zekâta tabi olduğu belirtiliyor.

Memiş, şu noktaya özellikle dikkat çekiyor:

Kriptonun düşmesi ya da yükselmesi önemli değil. Toplam varlık 80,18 gram altının üzerindeyse zekât gerekir. Zekât, kriptoyla değil, kârın karşılığı üzerinden ödenir.

PROMOSYON PARASIYLA ZEKÂT TAVSİYE EDİLMİYOR

Bankaların verdiği promosyon ödemeleriyle zekât, fitre veya adak kurbanı kesilmesinin tavsiye edilmediğini belirten Memiş, bu tür ödemelerin hayır amaçlı kullanılsa bile zekât yerine geçmemesinin daha uygun olduğunu vurguluyor.

MÜCEVHER VE TAKILAR NASIL HESAPLANACAK?

Değerli taş içeren takılar konusunda da önemli bir hatırlatma yapılıyor.

Pırlanta, yakut ve zümrüt gibi taşlı mücevherlerde hesaplama altın ağırlığına göre değil, taşın piyasa değeri üzerinden yapılıyor. Önce dolar bazında değer tespiti yapılıyor, ardından TL karşılığı 80,18 gram altını aşıyorsa zekât verilmesi gerekiyor.

BORÇ VERİLEN PARANIN DA ZEKÂTI VAR

İslam Memiş’e göre, geri alınacağı kesin olan borç paralar için “param elimde değil” gerekçesi geçerli değil. Bu tür alacakların zekâtı, her yıl alacaklı tarafından verilmek zorunda.

FİTREDE ASGARİ SINIR YETERLİ DEĞİL

Fitre konusunda da uyarıda bulunan Memiş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 240 liralık fitrenin asgari tutar olduğunu hatırlatıyor. Bir kişinin gerçek iftar maliyetinin esas alınması gerektiğini vurguluyor.

“VİCDAN VE NEFİS SUSMAZ”

Yazısını çarpıcı bir mesajla tamamlayan Memiş, zekâtın yalnızca matematiksel bir hesap olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

“Toprak altına girene kadar iki şey susmaz: Vicdan ve nefis. Nefsini kıran, vicdanı rahat olan gerekeni sorgusuz yapar.”