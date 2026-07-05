Kaynak: AA

Küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve yüksek faiz ortamı, kripto para ekosistemine ağır bir darbe indirdi. Tüm kripto varlıkların toplam değerini gösteren "Total Market", yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara kadar geriledi.

KRİZLER VE YÜKSEK FAİZ YATIRIMCIYI KAÇIRDI

Özellikle ABD/İsrail-İran Savaşı'nın tetiklediği küresel gerilim, tırmanan enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının sıkı para politikalarından taviz vermemesi piyasalardaki risk iştahını bıçak gibi kesti. Dolara olan güçlü talep ve yükselen tahvil faizleri, yatırımcıların riskli varlıklardan hızla çıkmasına neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki güçlü beklentiler ve yüksek faiz oranları, sabit bir getiri sunmayan spekülatif kripto varlıkların cazibesini yitirmesine yol açtı. Bireysel yatırımcıların yanı sıra, piyasanın yönünü belirleyen asıl güç olan kurumsal şirketlerin de Bitcoin alımlarını azaltması, düşüşü daha da derinleştirdi.

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA AĞIR KAYIPLAR

Kripto para piyasasının iki amiral gemisi olan Bitcoin ve Ethereum, yılın ilk yarısını ciddi kayıplarla kapattı.

Kripto Para 2025 Sonu Fiyatı 2026 Haziran Fiyatı Değer Kaybı Bitcoin (BTC) 87.524 Dolar 58.635 Dolar Yüzde 33 Ethereum (ETH) 2.976 Dolar 1.575 Dolar Yüzde 47

Ethereum, haziran ayında gördüğü 1.505 dolar seviyesiyle Nisan 2025'ten bu yana en düşük noktaya geriledi.

"PİYASA YENİ BİR GÜVEN HİKAYESİ ARIYOR"

Yaşanan tarihi düşüşü Yeniçağ okurları için değerlendiren Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, bu sert satış baskısının tek bir nedene bağlanamayacağının altını çizdi.

Başkaya; Fed'in politikaları, küresel likidite sıkıntısı, spot ETF'lerden çıkan devasa fonlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arzı endişelerinin aynı anda fiyatlandığını belirterek şunları söyledi:

"Bitcoin görece daha dirençli kalırken, Ethereum ve altcoin tarafında likidite kaybı çok daha sert hissedildi. Bu tablo bize, kripto piyasasının artık sadece kendi iç dinamikleriyle değil; Fed kararları, dolar likiditesi, kurumsal sermaye hareketleri ve jeopolitik risklerle birlikte şekillendiğini gösteriyor. Bu dönemi kripto paraların sonu olarak değil, piyasanın 'kalite ayrımı' yaptığı olgun bir düzeltme süreci olarak değerlendiriyorum. Kalıcı bir toparlanma için yeniden güçlü ETF girişlerine, Fed'den daha yumuşak bir beklentiye, savaş risklerinin azalmasına ve piyasaya yeni bir güven hikayesinin gelmesine ihtiyaç var."