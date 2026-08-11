Kriptoda kurallar değişti: Kazakistan'dan kripto hamlesi

Varlıkları beyan etme çağrısı yaptı

Kazak hükümeti tarafından imzalanan yeni kararname ile vatandaşlara ve yatırımcılara resmi bir çağrı yapıldı. Yatırımcıların kripto para varlıklarını şeffaf bir şekilde beyan etmeleri ve bu dijital varlıkları ülke içindeki lisanslı platformlara taşımaları teşvik ediliyor.