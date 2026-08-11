Beş yıl önce dünyanın en büyük kripto para madenciliği merkezlerinden biri haline gelen Kazakistan, yaşanan ani patlama nedeniyle elektrik şebekelerinde ciddi krizler yaşamıştı.
Kriptoda kurallar değişti: Kazakistan'dan kripto hamlesi
Kazakistan, kripto para yatırımcılarını yerel ve lisanslı borsalara çekmek amacıyla 3 yıllık vergi muafiyeti ve yeni düzenlemeler getirdi.Kaynak: Ekonomi Servisi
Astana yönetimi, duraklama dönemine giren kripto sektörünü yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Yeni dönemin temel hedefi, vergi teşvikleri ve güçlü hukuki güvenceler sunarak hem yerli hem de yabancı yatırımcıları yeniden ülke sınırları içine çekmek.
Varlıkları beyan etme çağrısı yaptı
Kazak hükümeti tarafından imzalanan yeni kararname ile vatandaşlara ve yatırımcılara resmi bir çağrı yapıldı. Yatırımcıların kripto para varlıklarını şeffaf bir şekilde beyan etmeleri ve bu dijital varlıkları ülke içindeki lisanslı platformlara taşımaları teşvik ediliyor.
3 yıllık vergi muafiyeti
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken ve trafik yaratan maddesi ise bireysel yatırımcılara sunulan tarihi vergi indirimi oldu. Dolandırıcılık, kara para aklama veya lisanssız hizmetlerle hiçbir bağlantısı olmayan, tamamen yasal dijital varlık işlemlerinden elde edilen kişisel gelirler tam üç yıl boyunca vergiden muaf tutulacak.
Astana'nın bu dev adımı, sadece madenciliği değil, genel kripto ticaretini de güvenli bir zemine oturtmayı amaçlıyor.
Yasadışı yollara sapan veya yurtdışına çıkan devasa sermayenin, düzenlenmiş yerli platformlar aracılığıyla doğrudan ülke ekonomisine entegre edilmesi planlanıyor.