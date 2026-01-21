Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, kripto para dünyasında sert bir satış dalgasını beraberinde getirdi.

ABD’nin Grönland üzerindeki talepleri ve yeni ticaret savaşlarına dair endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken, Bitcoin 90 bin dolarlık psikolojik sınırı kaybetti.

TASFİYELER 955 MİLYON DOLARI BULDU

Coinglass tarafından paylaşılan verilere göre, piyasadaki satış baskısı son 24 saat içinde yaklaşık 955,23 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. Özellikle Bitcoin’in 92 bin dolar desteğini kırmasının ardından düşüş hız kazandı ve fiyat dün geç saatlerde 87 bin 814 dolara kadar çekildi.

Analistler, kısa vadeli görünümde zayıflamanın belirginleştiğini vurgularken, piyasanın toparlanabilmesi için 90 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

88 bin doların altındaki kapanışların ise satış baskısını daha da derinleştirebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR

Piyasadaki negatif seyir sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı.

Ethereum, Ripple ve Solana gibi önde gelen altcoinlerde de önemli geri çekilmeler kaydedildi:

Bitcoin (BTC): Saat 11.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2,23 değer kaybederek 89 bin 51 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum (ETH): 3 bin dolar desteğinin altına sarkan Ethereum, yüzde 4,94 düşüşle 2 bin 966 dolar seviyelerine geriledi.

Ripple (XRP): 2 dolar eşiğinin altına inen XRP, yüzde 2,14 kayıpla 1,90 dolardan işlem görüyor. CoinTR analistlerine göre, “genel teknik görünüm, XRP'nin kısa vadede 2,00 dolar seviyesini yeniden kazanamadığı sürece baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.”

Solana (SOL): Yüzde 2,36’lık bir düşüş yaşayan Solana, 127,4 dolar seviyesine çekildi.

Kripto para piyasası, bu sert düşüşlerin ardından yön tayin etmek için şimdi Donald Trump’ın Davos’ta yapacağı açıklamalara kilitlenmiş durumda.