Kripto para piyasası, tarihinin en sancılı dönemlerinden birinden geçiyor. Trump’ın 2024 yılındaki yeniden seçiminden hemen önceki dönemin bile gerisine düşen Bitcoin, cuma günü gördüğü dip seviyelerle yatırımcısını şoke etti. Seçim sonrası "kripto dostu yönetim" gazıyla ilk kez 100 bin doları aşan lider kripto para birimi, Trump’ın göreve başlamasından bu yana yüzde 6'dan fazla, 2026 yılı genelinde ise yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek adeta çakıldı.

BORSALAR VE GERÇEK ALTIN YÜKSELİRKEN KRİPTO ÇÖKTÜ

Bitcoin ve altcoin piyasası kan ağlarken, geleneksel yatırım araçlarındaki yükseliş trendi aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Bitcoin bu yıl yüzde 30 erirken;

S&P 500 Endeksi bu yıl yüzde 10, Trump’ın ikinci döneminin başlamasından bu yana ise yüzde 30 yükseliş kaydetti.

Gerçek Ons Altın fiyatları bu yıl yatay seyretmesine rağmen, Trump’ın göreve gelişinden beri yüzde 60 artış göstererek gerçek bir "güvenli liman" olduğunu tescilledi.

KURUMSAL DEVLER VE MİLYARDERLER GEMİYİ TERK EDİYOR

CNN'de yer alan habere göre Yaşanan bu büyük durgunluk ve sert düşüş dalgası, kurumsal yatırımcıların da sabrını taşırdı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın Bitcoin ETF’sinden 15 Mayıs ile 3 String/Haziran tarihleri arasındaki her işlem seansında istisnasız günlük net nakit çıkışı yaşandı.

Şubat ayında patlak veren İran savaşı esnasında kısa süreli bir yükseliş yakalayan Bitcoin, analistlerin "belirsizliğe karşı koruma aracı mı, yoksa spekülasyon balonu mu?" tartışmasını başlatmasının ardından tüm kazanımlarını geri verdi. Ünlü milyarder girişimci Mark Cuban da acı gerçeği itiraf ederek, "Bitcoin beklenen korumayı sağlamıyor" dedi ve varlıklarının çoğunu sattığını duyurdu. Kripto borsası Coinbase'in hisseleri de piyasayla paralel olarak bu yıl yüzde 30 değer kaybetti.

MİCROSTRATEGY SATIŞ YAPTI PİYASA YIKILDI, ŞİMDİ GERİ ALIYOR

Piyasadaki düşüşü tetikleyen en büyük kurumsal darbe ise en büyük Bitcoin balinalarından biri olan MicroStrategy (MSTR) şirketinden geldi. Şirketin 2022 yılından bu yana ilk kez Bitcoin satışı yaptığını açıklaması, piyasada yüzde 17'lik sert bir haftalık çöküşe yol açtı. Ancak şirket pazartesi günü ani bir rota değişikliğiyle dip fiyattan 1.550 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Bu hamle, sektörde dipten yeni bir toparlanma çabası ve spekülasyon dalgası başlattı.

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