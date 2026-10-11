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Kaynak: Haber Merkezi

Kripto para piyasasında en güvenilir saklama yöntemi olarak gösterilen soğuk cüzdanlar, akılalmaz bir dolandırıcılık yöntemiyle hedef alındı. Siber korsanların geliştirdiği gizli yöntemlerle cüzdanların kurtarma kelimeleri ele geçirilerek milyonlarca dolarlık kripto varlık sıfırlandı.

Söz konusu cüzdan boşaltma vakalarının Uzak Doğu bölgesinde yoğunlaştığı ve yetkili satıcı CryptoBillis aracılığıyla dağıtılan cüzdanlarda yaşandığı tespit edildi. Toplam zararın 86 milyon dolara ulaştığı haberlerinin ardından duruma müdahale eden Ledger yönetimi, ilgili firmanın satışlarını derhal durdurdu. Şirket, bu satıcıdan cihaz temin eden kullanıcıların kurulum yapmaması, mevcut cüzdan sahiplerinin ise varlıklarını vakit kaybetmeden başka adreslere taşıması yönünde uyarıda bulundu.

GİZLİ SÖZLEŞME VE TAKİP ÇİPİ İDDİASI

Vurgunun arkasındaki mekanizma henüz resmen netleşmese de süreçle ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. CryptoBillis firmasının yakın zamanda el değiştirdiği ve eski sahibine 19 Ekim tarihine kadar yeni yönetimin kimliğini açıklamaması şartıyla sözleşme imzalatıldığı belirlendi. Yeni sahiplerin cihazlara özel takip çipleri yerleştirerek gizli kelimeleri adım adım izlediği iddiaları, olayın üzerindeki gizemini korumasıyla birlikte güçleniyor.