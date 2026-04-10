Kripto yatırımcısının kafasındaki tek soru şu: Ralli ne zaman başlayacak? Kesin bir tarih vermek mümkün değil, ama piyasanın bize gösterdiği sinyal sistemi oldukça net. İşte takip edilmesi gereken beş kritik gösterge.

1. BITCOIN DOMİNANSI ZİRVE YAPMALI

Bitcoin dominansı Nisan 2026 itibarıyla yüzde 58,5 seviyesinde seyrediyor. Altcoin Sezonu Endeksi ise 34/100 ile hala Bitcoin sezonunu işaret ediyor. Endeksin 75'in üzerine çıkması altcoin sezonunun resmi başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bitcoin dominansında zirve yapma ve ardından düşüş eğilimine girme, altcoinlere kapital rotasyonunun en güvenilir sinyallerinden biri olarak kabul ediliyor. Dominans düşerken toplam kripto piyasası değeri yükseliyorsa bu tablo altcoin sezonunun başladığının en net göstergesi.

BTC dominansı yükseldikçe para Bitcoin'de kalıyor. Düşmeye başladığında altcoinlere akıyor. Şu an için bu sinyal henüz gelmedi.

2. FED FAİZ İNDİRİMİ VE LİKİDİTE GENİŞLEMESİ

Fed'in faiz kararları 2025-2026 döneminde kritik önem taşıyor. Enflasyon yavaşlar ve faiz indirimleri başlarsa önceki boğa koşularını besleyen "kolay para" ortamına dönebiliriz. Dolar endeksi olan DXY ile kripto fiyatları arasında güçlü bir ters korelasyon bulunuyor; zayıflayan dolar kripto rallileriyle örtüşüyor.

Piyasalar Haziran 2026'da başlayacak şekilde en az iki faiz indirimini fiyatlıyor. Eğer bu indirimler gerçekleşirse kripto piyasası için güçlü bir rüzgar oluşacak. Bu sinyal henüz teyit edilmedi ama takvim yaklaşıyor.

3. ETF GİRİŞLERİNİN HIZLANMASI

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri bu fonlara para akışını takip etmek için gerçek zamanlı kurumsal talep göstergesi işlevi görüyor. ETF alımları 2026'ya güçlü veya hızlanarak girerse bu mekanik alım baskısı fiyatları yukarı taşıyabilir. Solana başta olmak üzere altcoin ETF'leri için artan spekülasyon, yüksek betali alternatiflere rotasyonu da tetikleyebilir.

Kurumsal para Bitcoin'den sonra Ethereum'a, ardından büyük altcoinlere akıyor. ETF girişlerinin artması bu rotasyonun ilk sinyali.

4. ETH/BTC ORANININ YÜKSELMESİ

ETH/BTC oranı risk rotasyonunun en güvenilir proxy göstergelerinden biri. ETH sürekli olarak BTC'yi geride bıraktığında sermaye genellikle risk eğrisinde daha ileriye, yani altcoinlere doğru hareket ediyor.

Bu rotasyon örüntüsü her döngüde tekrarlandı: BTC öncülük ediyor, ETH ardından geliyor, sonra altcoinler patlıyor. Bitcoin dominansını izleyin. Toplam kripto piyasası değeri yükselirken dominans zirve yapıp düşmeye başlarsa paranın alternatiflere aktığının sinyali bu.

Şu an ETH/BTC oranı henüz güçlü bir rotasyon sinyali vermiyor ama Haziran'daki Glamsterdam yükseltmesi bu tabloyu değiştirebilir.

5. ALTCOİN HACİMLERİNİN ARTMASI

Merkezi borsalardaki altcoin hacminin üst beş kripto hariç tutulduğunda önceki döngülere kıyasla belirgin biçimde yüksek olduğu görülüyor. Analistlere göre bu yüksek aktivite fiyatlar düşerken ve perakende yatırımcılar çıkarken bile sürüyor. Altcoin dominansı balinaların eline geçti; bu büyük oyuncular boğa piyasasında karlarını maksimize etmek için fiyatları yukarı taşıyacak.