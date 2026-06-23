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Kripto para piyasasında satış baskısı hız kazandı. Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla birlikte son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin, gün içinde yüzde 3,9'a varan değer kaybıyla 61 bin 877 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi eden kripto para, New York işlemlerinde 62 bin 223 dolar seviyelerinde dengelendi.

ALTCOİNLER DE DÜŞÜŞTEN KAÇAMADI

Piyasadaki olumsuz hava yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 5,6'ya varan düşüş yaşarken, Solana yüzde 6,4 ve XRP yüzde 3,3 oranında değer kaybetti.

Uzmanlar, satış baskısının arkasında ABD teknoloji hisselerinde yeniden güçlenen düşüş eğiliminin bulunduğunu belirtiyor. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik maliyet endişelerinin artmasıyla teknoloji şirketlerinde görülen değer kayıpları, kripto para piyasasına da yansıdı.

ETF'LERDEN MİLYARLARCA DOLARLIK ÇIKIŞ

Bitcoin, haziran ayının başında kısa süreliğine 60 bin dolar seviyesinin altını test etse de sonrasında toparlanmıştı. Ancak kripto para birimi ay boyunca ağırlıklı olarak 65 bin doların altında işlem gördü.

Öte yandan ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden haziran ayında şu ana kadar yaklaşık 2,4 milyar dolarlık çıkış yaşandığı belirtilirken, bu durumun da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.