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Kaynak: Haber Merkezi

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, güçlü kurumsal talep ve ABD'den gelen olumlu regülasyon adımlarının etkisiyle son 8,5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Gün içinde 84 bin dolar sınırına kadar tırmanarak 30 Ocak’tan bu yana en parlak performansını sergileyen lider kripto varlık, TSİ 11.54 itibarıyla günlük yüzde 3 primle 83 bin 811 dolar seviyelerinde dengelendi.

Son 1 ayda yüzde 15'e yakın değer kazanan Bitcoin, 19 Ağustos’tan bu yana devam eden yukarı yönlü rallide yüzde 27'yi aşan bir yükseliş kaydetti.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 6 kazançla kapatan kripto varlık; yılbaşına kıyasla yüzde 4,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27 ekside bulunuyor.

SIKI PARA POLİTİKASINA RAĞMEN KURUMSAL RÜZGAR

Zaye Capital Markets Analisti Naeem Aslam, yüksek faiz ortamına ve sıkı para politikalarına rağmen 81 bin dolar eşiğinin aşılmasını "kurumsal talep ivmesi" ile açıkladı. Aslam’a göre; borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen güçlü sermaye girişleri, olumlu düzenleyici gelişmeler ve düşüş yönlü (short) pozisyonların kapatılması yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

PİYASANIN RADARINDAKİ 2 KRİTİK GELİŞME

SEC'ten 5 Yıllık Muafiyet Hamlesi: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), tokenleştirilmiş hisse senedi ve menkul kıymetlerin blokzincir üzerinden işlem görmesini sağlayan platformlara 5 yıllık muafiyet tanıması, sektördeki hukuki belirsizlikleri azaltarak kurumsal güveni tazeledi.

Trump - Şi Zirvesi ve Küresel Risk İştahı: Yatırımcılar, perşembe günü gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesine kilitlendi. İki ülke arasındaki tarife ateşkesinin 10 Kasım’da dolacak olması nedeniyle, zirveden çıkacak olası bir yumuşama sinyalinin kripto varlıklar dahil riskli piyasalardaki alım iştahını daha da artırması bekleniyor.