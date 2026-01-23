ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde "ABD'yi dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma vaadiyle başlayan iyimserlik, piyasada tam anlamıyla karşılık bulmadı. Trump, Mart 2025'te Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına yönelik kararname imzalamış olsa da, ticaret politikaları ve küresel belirsizlikler Bitcoin fiyatını baskıladı.

Bitcoin, Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 seviyelerinin altında, yaklaşık 90 bin dolar bandında işlem görüyor. Geçen yıl Ekim 2025'te 126 bin dolar ile tüm zamanların zirvesini gören Bitcoin, son dönemde satış baskısıyla geriledi.

'DEĞERLİ METALLER GÖLGESİNDE KALDI'

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, Bitcoin'in Trump seçimi sonrası fiyatının hâlâ yüzde 35 üzerinde olduğunu ancak ikinci dönemin başlangıç seviyesinin altında kaldığını belirtiyor. Çay'a göre Fed faiz indirimleri ve kripto pozitif adımlara rağmen getiriler beklenenin gerisinde kaldı.

En önemli nedenler:

- Bitcoin'in diğer varlıklarla korelasyonunun azalması ve kurumsal ağırlığın yeterince artmaması,

- "Dijital altın"ın gerçek altına kıyasla zayıf performans göstermesi,

- Değerli metallerin (altın, gümüş) rekor getirilerle yatırımcı ilgisini çekmesi.

Çay, değerli metallerde olası bir düzeltmenin Bitcoin'e ilgiyi yeniden artırabileceğini vurguluyor. Bitcoin spot ETF'lerinde varlık miktarı 125 milyar dolar civarında olsa da, 2026 için potansiyel güçlü görünse de "sıra bir türlü değerli metallerden kendisine gelmiyor" diyor.

İRAN'IN YAPTIRIMLARA KARŞI KRİPTO HAMLESİ

ABD yaptırımları altında ekonomik baskı yaşayan İran, kripto paralara yöneliyor. Blockchain analiz şirketi Elliptic'in raporuna göre İran Merkez Bankası, kontrolündeki hesaplarda en az **507 milyon dolar** değerinde Tether (USDT) biriktirdi.

Bu hamle, riyalin değer kaybını dengelemek ve küresel bankacılık sistemini bypass etmek amacıyla yapılıyor. Tahran, stabil coin'leri "gölge finansal sistem" olarak kullanarak yaptırımlara dayanıklı bir mekanizma kurmayı hedefliyor.

Tether'in bu süreçte büyük kârlar elde ettiği biliniyor; 2024'te 13 milyar dolar kazanç açıklayan şirket, McDonald's'ın kârının bir buçuk katına ulaştı. Ancak İran bağlantılı bazı hesapların aktif olduğu belirtilirken, Tether şüpheli işlemlere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını savunuyor.