Son haftalarda toparlanmakta zorlanan Bitcoin, kritik destek bölgesinde tutunma mücadelesi veriyor. Uzmanlar, olası bir aşağı kırılmanın kısa sürede derin kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

1,24 MİLYAR DOLARLIK AÇIK POZİSYON

Verilere göre, kripto opsiyon borsası Deribit’te en büyük pozisyon yoğunluğu, Bitcoin’in 60 bin doların altına düşmesi halinde kazanç sağlayan put opsiyonlarında toplanmış durumda. Bu seviyedeki açık pozisyon büyüklüğü 1,24 milyar dolara ulaşıyor.

Fiyatın bu bandın altına inmesi, opsiyon satıcılarını riskten korunmak için Bitcoin veya vadeli kontrat satmaya zorlayabilir. Bu durumun, düşüşü daha da hızlandırabileceği belirtiliyor.

60 BİN DOLAR ALTI CİDDİ RİSK

Teknik analiz cephesinde ise 200 haftalık hareketli ortalama öne çıkıyor. Halihazırda 58 bin doların biraz üzerinde bulunan bu seviye, uzun vadeli yatırımcılar tarafından güçlü bir destek noktası olarak izleniyor.

Dijital varlık şirketi STS Digital CEO’su Maxime Seiler, Bitcoin teminatlı kredilerin bu seviyeye yakın bölgelerde otomatik satış mekanizmaları devreye soktuğunu vurguluyor. Seiler’e göre, bu durum kaldıraçlı pozisyonların hızla çözülmesine yol açabilir.

SONUÇLARI ZİNCİRLEMEE OLACAK

Seiler, 60 bin doların kritik bir eşik olduğuna dikkat çekerek, bu seviyenin altına kalıcı bir geçişin zorunlu kaldıraç azaltımı ve hedge işlemlerini tetikleyebileceğini, bunun da volatiliteyi sert biçimde artıracağını ifade ediyor.

Bitcoin, 6 Şubat’ta bu seviyeye yaklaşmış ancak ardından sınırlı bir tepki yükselişi yaşamıştı.

YÜZDE 47 GERİLEDİ

Bitcoin, New York işlemlerinde 67 bin dolar civarında işlem görürken, Ekim ayındaki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 47 değer kaybetmiş durumda. Düşüş süreci, geçen yılın sonlarında 19 milyar doları aşan yükseliş yönlü pozisyonların tasfiye edilmesiyle hız kazanmıştı.

Şubat başında satış baskısının artmasıyla, kripto yanlısı ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi sonrası elde edilen kazanımların büyük bölümü silindi.

"ÖLÜM SARMALINA DÖNÜŞEBİLİR"

2008 küresel finans krizinden önceki öngörüleriyle tanınan yatırımcı Michael Burry, Bitcoin’deki düşüşün kendi kendini besleyen bir “ölüm sarmalına” dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Standard Chartered, 2026 sonu için Bitcoin fiyat tahminini 100 bin dolara düşürdü. Banka analistleri, fiyatın istikrar kazanmadan önce 50 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hong Kong merkezli kripto opsiyon platformu SignalPlus ortağı Augustine Fan, piyasa algısına ilişkin olarak, “Görüştüğümüz herkes kısa vadede düşüş beklentisi içinde. Bu, duyarlılığın ne kadar negatife döndüğünü açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

BİR SONRAKİ DESTEK NERESİ?

Analistlere göre, 60 bin–58 bin dolar bandının kalıcı şekilde kırılması halinde Bitcoin’de yüzde 20’ye varan ek bir düzeltme gündeme gelebilir. Bu senaryoda fiyatın 40 bin doların üzerindeki bir sonraki destek bölgesine yönelmesi olası görülüyor.