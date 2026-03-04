Türkiye Büyük Millet Meclis’inde gündeme gelen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ekonomiyi doğrudan etkileyecek yeni düzenlemeler yer alıyor.

KRİPTO PARALARDAN 4,2 KAZANÇ

Teklif içerisindeki detaylara dair bilgiler ise dikkat çekiyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 oranında işlem vergisi uygulanacak.

Bu verginin gelmesiyle devletin yıllık yaklaşık 4,2 milyar lira gelir elde etmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, kripto varlık piyasasında gerçekleştirilen işlemlere sağlanacak.

ÖTV’DEN 1,9 MİLYAR GELİR

Paket içerisinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamının genişletileceği de yer aldı. Paket ile beraber tabii veya kültür incileri, işlenmiş ya da işlenmemiş elmaslar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan üretilen çeşitli eşyalar için yüzde 20 ÖTV alınacak. Yıllık yaklaşık 1,9 milyar lira vergi geliri elde edilmesi bekleniyor.

SAVUNMAYA 19,2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Bedelli askerlik kapsamında ödenen tutarlar genel bütçeye gelir olarak yansıyacak. Fakat bu tutarın 240 bin göstergeye karşılık gelen kısmı genel bütçeye, kalan kısmı ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na gelecek. Bu yıl 19,2 milyar liralık ek kaynağın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması planlanıyor.