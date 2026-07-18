Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun

Bu yöntemle mağdurlara toplam 6 milyon TL para yatırma işlemi gerçekleştirdikleri belirlenen ve banka hesaplarının da 1 milyar 27 bin TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı. 14 Temmuz’da İstanbul, Ankara, Bilecik, Denizli, Muğla, Eskişehir ve Bursa’da 14 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.