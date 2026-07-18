Yeniçağ Gazetesi
18 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun

Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun

Bursa’da sosyal medya üzerinden hisse senedi yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 11 kişilik çete çökertildi. Hisse senedi alımı yaparak vurgun yaparak çetenin 6 milyon liralık bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 1

Bursa'da sanal medya üzerinden ulaştıkları kişilere, yüksek kazanç vaadiyle ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında hisse senedi alım-satımı yaptırarak 6 milyon lira dolandıran ve hesaplarının 1 milyar lira hacmine ulaştığı tespit edilen 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

1 7
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 2

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ‘Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu’ işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 11 şüphelinin vatandaşları sanal medya hesapları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında hisse senedi alım-satımı yaptırarak yüksek kazanç vaadi ile dolandırdıkları tespit edildi.

2 7
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 3

Bu yöntemle mağdurlara toplam 6 milyon TL para yatırma işlemi gerçekleştirdikleri belirlenen ve banka hesaplarının da 1 milyar 27 bin TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı. 14 Temmuz’da İstanbul, Ankara, Bilecik, Denizli, Muğla, Eskişehir ve Bursa’da 14 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

3 7
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 4

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 28 cep telefonu, 37 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 10 harici bellek, 1 bilgisayar kasası, 14 flash bellek ele geçirildi.İşlemlerinin ardından dün İznik Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

4 7
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 5
5 7
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 6
6 7
Kripto paradan sonra yeni tuzak: Milyarlık vurgun - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro