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Yapay zeka asistanı Bloki’nin kriptopara işlemlerini daha kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla Kripto para işlem platformu BtcTurk, tasarladı. Kullanıcılar, Bloki’yi ister yazılı ister sesli komutlarla kullanarak işlemlerini birkaç saniye içinde yapabiliyor.

Şirket tarafından yapılana açıklamada Bloki’nin özellikleri hakkında detaylar belli oldu. Bloki’ye almak ya da satmak istediğiniz tutarı söyleyerek, işleminizi saniyeler içinde gerçekleştirebileceksiniz.

“‘Bitcoin fiyatı neden değişti?’ gibi sorular sorarak piyasadaki gelişmeler hakkında hızlıca bilgi alabileceksiniz. Toplam varlıklarınızın değerini, dağılımını ve değişim oranlarını tek komutla elinizde olacak. Belirli bir tarih aralığında hangi varlıktan ne kadar kazandığınızı Bloki’ye anında öğrenebilirsiniz.

‘Geçen ay Ethereum yerine Bitcoin alsaydım ne olurdu?’ gibi sorularla farklı ihtimallere ulaşabilirsiniz. Banka hesabınıza Türk lirası çekim işlemlerinizi Bloki ile kolayca yapabileceksiniz. Dilediğiniz kriptoparanın fiyatını, genel durumunu ve piyasa bilgilerini kolayca öğrenebilirsiniz.”