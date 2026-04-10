Hürriyet yazarı Sefer Levent, bugünkü köşe yazısında dünya finans tarihinin en büyük gizemlerinden birini merceğe aldı. Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Ünlü araştırmacı gazeteci John Carreyrou’nun New York Times’ta patlattığı özel habere dayandırılan iddiaya göre, tüm oklar tek bir ismi işaret ediyor: İngiliz kriptograf Adam Back.

ŞÜPHE BİR BELGESELLE BAŞLADI: O BAKIŞLAR BENİ İKNA ETTİ

Haberin çıkış noktası oldukça şaşırtıcı. Daha önce büyük yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkaran John Carreyrou, yaklaşık 18 ay önce HBO’da izlediği bir belgeselde Adam Back’in davranışlarını analiz etti. Carreyrou, Back’in Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildiği anlardaki; kaypak bakışları, garip kıkırdaması, sol elinin ani ve gergin hareketlerini, uzmanlık alanı olan "yalancıların davranış biçimleri" süzgecinden geçirdi. Bu anlık tepkiler, gazeteciyi bir yıl sürecek titiz bir araştırmaya itti.

ADAM BACK NEDEN EN GÜÇLÜ ADAY?

Sefer Levent’in aktardığına göre Carreyrou, bu iddiasını sadece beden dili analiziyle değil, dört temel strateji üzerine kurduğu bir "olasılık zinciri" ile destekliyor:

Teknik Genetik: Bitcoin’in temel taşı olan proof-of-work (iş kanıtı) mekanizması ile Adam Back’in geliştirdiği Hashcash sistemi arasındaki derin benzerlik.

Dilsel Analiz: Nakamoto’nun metinleri ile Back’in teknik yazışmaları arasındaki üslup ve problem çözme tarzı eşleşmeleri.

Zaman Çizelgesi: 2008-2010 yılları arasında Nakamoto aktifken, Back’in faaliyetlerinin bu süreçle birebir örtüşmesi.

Sektör Görüşleri: Kriptografi dünyasının önde gelen isimlerinin gizli oylamasında Back’in adının en başa yazılması.

PİYASA NEDEN GERGİN? 70 MİLYAR DOLARLIK SORU İŞARETİ

Bitcoin’in kurucusunun kimliği sadece bir merak konusu değil, aynı zamanda devasa bir finansal risk taşıyor. Sefer Levent yazısında bu önemi şu verilerle özetliyor:

“Piyasa değeri, 1–1.3 trilyon dolar (Birçok ülkenin GSYH’sinden büyük). Satoshi Nakamoto’nun cüzdanında olduğu tahmin edilen 1 milyon adet Bitcoin. Güncel değerlerle yaklaşık 60-70 milyar dolarlık bir servetin tek bir kişi tarafından kontrol edilmesi ihtimali.”

"EKSİK HALKALAR" HALA VAR

Haberde her ne kadar Adam Back ismi ön plana çıksa da, henüz kesin bir kanıt bulunmuş değil. İddianın en zayıf noktası, doğrudan bir kriptografik doğrulama veya ıslak imzalı bir belgenin henüz ortaya konulamamış olması. Adam Back ise iddiaları "şiddetle" reddetmeye devam ediyor.