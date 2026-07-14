Google Chrome tarayıcısı üzerinden hizmet veren ve milyonlarca kullanıcısı bulunan Polymarket ile Augur gibi platformların yanı sıra madencilik eklentileri için de yasak kararı alındı.

TAHMİN PLATFORMLARINA BÜYÜK DARBE

Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Chrome tarayıcısı üzerinde kullanıcıların arka planda kripto para madenciliği yapmasına olanak tanıyan tüm eklentiler 1 Ağustos tarihinden itibaren tamamen yasaklanıyor. Kripto madenciliği eklentilerinin yanı sıra, son dönemde küresel çapta büyük bir çılgınlığa dönüşen tahmin piyasalarının da tarayıcı eklentileri aynı tarihten itibaren mağazadan kaldırılacak. Gelişmeler, tarayıcı güvenliğini artırmak ve yasal gri alanlardaki faaliyetleri sınırlandırmak adına atılmış en sert adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

MERKEZİYETSİZ BAHİS SİSTEMLERİ DÜZENLEYİCİLERİN RADARINDA

Polygon ağında çalışan Polymarket veya Ethereum tabanlı Augur gibi platformlar, son zamanlarda sundukları sıra dışı tahmin seçenekleriyle yoğun ilgi görüyordu. Futbol müsabakalarından siyasi seçim sonuçlarına, ünlü isimlerin yapacağı konuşmalardan törenlerde dökülecek gözyaşlarına kadar neredeyse her konuda tahmin yapılabilen bu sistemler, merkeziyetsiz bir yapıyla çalışıyor. Kullanıcılar bir seçeneğe para yatırarak o bahsi bir nevi "hisseye" dönüştürüyor ve hissenin değeri popülerliğine göre artıp azalıyor. Dileyen kullanıcılar kazanç elde ettikten sonra bu hisseleri başkalarına satarak sistemden çekilebiliyor.

Ancak gerçek para ve kripto varlıklarla işletilen bu devasa tahmin piyasaları, küresel finansal düzenleyicilerin ve denetleyici kurumların uzun süredir hedefindeydi. Google’ın aldığı bu yasaklama kararı da yasal baskıların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Benzer şekilde, daha önce yerli kripto para borsası Paribu da kendi merkeziyetsiz borsa (DeX) ağına Polymarket piyasasını dahil etmiş, ancak regülasyon endişeleri nedeniyle henüz ertesi günü platformu erişime kapatmak zorunda kalmıştı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yasakla birlikte, eklenti tabanlı kripto araçlarının geleceği yeni bir tartışma konusu başlattı.