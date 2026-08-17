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Kaynak: AA

Kripto para ekosisteminde donanım ve yazılım cüzdanı çözümleriyle tanınan SafePal, sistemlerinde meydana gelen veri ihlaline ilişkin kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, müşteri sipariş bilgilerinin işlendiği bir eklentide yetkilendirme zafiyeti saptandı. Söz konusu güvenlik açığının, belirli koşullar altında bir kullanıcının farklı bir müşteriye ait sipariş detaylarını görüntülemesine imkan tanıdığı bildirildi.

İSİM VE ADRES BİLGİLERİ ERİŞİME AÇILDI

Yürütülen incelemeler sonucunda, 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 tarihleri arasında sipariş veren toplam 39 bin 798 müşterinin bu zafiyetten etkilendiği belirlendi. Yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalan veriler arasında kullanıcıların ad-soyad, e-posta adresi, teslimat adresi, telefon numarası ve satın alma geçmişine ait ayrıntıların yer aldığı kaydedildi.

ÖZEL ANAHTARLAR VE DİJİTAL VARLIKLAR GÜVENDE

Sızıntının boyutlarına ilişkin detay veren SafePal yetkilileri, kritik cüzdan güvenlik bileşenlerinin ihlalden etkilenmediğinin altını çizdi. Şirket; "seed phrase" olarak bilinen kurtarma ifadeleri, özel anahtarlar (private key) ve cüzdan şifrelerinin tamamen güvende kaldığını duyurdu. Ayrıca sızıntının banka hesap bilgileri, ödeme kartı verileri veya resmi kimlik numaralarını kapsamadığı, kullanıcıların dijital varlıklarına ya da cüzdan bakiyelerine yönelik herhangi bir izinsiz erişim bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREYE ALINDI

Güvenlik açığının tamamen kapatıldığını ve sistemlerin güvenli hale getirildiğini bildiren SafePal, süreç genelini detaylıca incelemek üzere bağımsız bir siber güvenlik şirketinin görevlendirileceğini açıkladı. Olası riskleri azaltmak amacıyla veri saklama politikasını da güncelleyen şirket, sipariş sistemindeki kişisel verilerin bundan böyle yalnızca 90 gün boyunca sistemde tutulacağını bildirdi. Kullanıcılara sahte e-posta ve kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı temkinli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.