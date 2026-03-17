Kripto devi iflas etti: 95’ten fazla ülkede hizmet veriyordu: Yatırımcılarda şok etkisi

Mali kriz ile mücadele eden Chicago merkezli kripto devi BlockFills, iflas başvurusunda bulundu. 95'ten fazla ülkede 2 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet sağlayan şirketin ana işletmecisi Reliz ve bağlantılı üç diğer kuruluş tarafından gerçekleştirilen başvuruda, BlockFills’in varlıklarının 50-100 milyon dolar arasında, borcunun ise 100-500 milyon dolar bandında olduğu ifade edildi.