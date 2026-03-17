Mali kriz ile mücadele eden Chicago merkezli kripto devi BlockFills, iflas başvurusunda bulundu. 95'ten fazla ülkede 2 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet sağlayan şirketin ana işletmecisi Reliz ve bağlantılı üç diğer kuruluş tarafından gerçekleştirilen başvuruda, BlockFills’in varlıklarının 50-100 milyon dolar arasında, borcunun ise 100-500 milyon dolar bandında olduğu ifade edildi.
Kripto devi iflas etti: 95’ten fazla ülkede hizmet veriyordu: Yatırımcılarda şok etkisi
ABD merkezli kripto devi BlockFills, 2025 yılındaki yüzde 28'lik büyümeye rağmen likidite sorunlarını aşamayınca iflas bayrağını çekti. 95'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve binlerce kurumsal müşterisi bulunan şirket borçlarını yapılandırmasının ardından ticari faaliyetlerini iyileştirmeye çalışaDerleyen: Baran Yalçın
Şirket tarafından gerçekleştirilen açıklamada, iflas sürecinin yatırımcılar, müşteriler ve alacaklılarla yapılan kapsamlı görüşmeler sonrası belirlendiği, mahkeme denetimi altında firmanın operasyonlarını şeffaf bir şekilde yeniden yapılandıracağı ifade edildi.
BlockFills, stratejik işlemler ve yeni likidite kaynakları arayışına girerek işini stabilize etmeyi hedeflerken, önceliklerinin müşteri çıkarlarını korumak olduğuna dikkat çekti.
2025 yılında işlem hacmi bir önceki seneye göre yüzde 28 yükselerek 61 milyar doları geçen fakat artan borç ve likidite sıkışıklığı sebebiyle büyümeye rağmen finansal istikrarı korumayan şirketin iflas kararı, aylar süren aşağı yönlü grafik ve operasyonel aksaklıklardan sonra geldi. Şirket, geçtiğimiz şubat ayında piyasa koşullarını ve likidite sıkıntılarını neden göstererek, platform üzerindeki müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.
Şubat ayındaki çekim yasağından sonra süreç, şirketin mali dengelerini toparlayamamasıyla daha da derinleşti. Likidite krizini yönetmekte zorluk yaşayan platform, bu süreçte müşteri varlıklarının iadesi konusunda ciddi zorluklar yaşadı. İflas başvurusuyla beraber şirket, borçlarını yapılandırarak ticari faaliyetlerini iyileştirmeye çalışacak.
Finansal krizin yanında hukuki baskılar da yaşayan kalan BlockFills'in, Dominion Capital tarafından açılan davada ihtilaflı bazı varlıkları donduruldu.
Dominion Capital, platformu müşteri varlıklarını usulsüz kullanmakla ve kendisine ait milyonlarca dolarlık kripto varlığı iade etmemekle suçladı. Suçlamalar, şirket üzerindeki yasal denetimi yükseltirken nakit akışını ve itibarı da zedeledi.
Likidite sağlama, ticari işlem ve kripto kredi gibi hizmetler sunan BlockFills, CME Group'un girişim kolu ve Susquehanna Private Equity Investments gibi büyük yatırımcıların desteğiyle sektörde önemli bir yere sahipti.