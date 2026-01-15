Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan özel bir kreşte meydana gelen olayda, çocuklara uygulanan şiddet kamera kayıtlarıyla belgelendi. 2024 yılında kamuoyuna yansıyan görüntüler sonrası açılan soruşturmada iddianame yaklaşık 2 yıl sonra yazıldı. Çocuklara şiddet uygulayan veya göz yuman 3'ü öğretmen 6 kişi hakkında kamu davası açıldı

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

2024 yılında kamuoyuna yansıyan ve büyük infial yaratan "Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi" soruşturmasında iddianame kabul edildi. Çocuklara yönelik sistematik şiddet uygulayan personel ile bu duruma göz yumduğu iddia edilen yönetim kadrosu hakim karşısına çıkacak.

OLAYI ÇOCUKLARIN AGRESİF DAVRANIŞLARI ORTAYA ÇIKARDI

Çocukların evdeki agresif tavırları ailelerin dikkatini çekti. Şiddet mağduru aileler aldığı pedagog yardımı sonrası şok gerçeği öğrendi. Şikayet üzerine incelenen kamera görüntüleri 'şiddeti' ortaya çıkardı.

HEM ŞİDDET UYGULAYAN HEM DE GÖZ YUMAN YARGILANIYOR

Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar iki ayrı grup halinde yargılanıyor:

Sınıf öğretmenleri Ayça Çimen ve Buse Girgin’in, sorumlulukları altındaki savunmasız çocuklara karşı disiplin yetkisini aşarak sistematik şiddet uyguladıkları tespit edildi.

Kurum sahibi Betül İşgüder Yelmen, müdür Anıl Yelmen, psikolog Beyza Tunca Mutlu ve öğretmen Cemile Yegül’ün, yaşanan şiddet olaylarına tanık olmalarına veya veli ihbarlarına rağmen yasal mercileri bilgilendirmedikleri iddia ediliyor.

"DURUMU BİLİYORDUK AMA ÖNLEM ALINMADI"

Mağdur çocuklardan Atlas ve Aslan’ın ebeveynleri Dilara ve İlhan Evin, yaşanan süreci savcılıkta detaylandırdı. Aile, 2023 yılı sonunda öğretmen Ayça Çimen’in davranışlarından dolayı yönetimi defalarca uyardıklarını ancak hiçbir somut adım atılmadığını belirtti. Kendi çabalarıyla ulaştıkları kamera görüntülerinde, çocuklarının defalarca yere çarpıldığını ve kolundan tutulup fırlatıldığını izlediklerini dile getiren aile, adaletin yerini bulmasını bekliyor.

"SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR"

Hukukçular, çocukların korunmasına yönelik hizmet veren kurumlarda çalışan personelin ve yöneticilerin, suçu bildirme yükümlülüğünün sadece ahlaki değil, hukuki bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor. Aydın’daki bu dava, benzeri kurumlar için emsal teşkil etmesi ve "ihmalin" cezai karşılığını göstermesi açısından kritik önem taşıyor.