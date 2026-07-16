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Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla çözümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerini değerlendiren Peskov, Ankara'nın barış çabalarını takdir ettiklerini belirterek, "Bu konuda Türk tarafına minnettarız." dedi.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Türkiye'nin müzakere sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu bildiklerini ifade etti.

"RUSYA MÜZAKERE YOLUNA AÇIK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri organize etmeyi sürdüreceğine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Peskov, Rusya'nın diplomasiye kapıyı kapatmadığını söyledi.

Peskov, "Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede bir beklenti yok. Böyle bir beklenti kaydetmedik. Ancak Rus tarafı bu yola açık." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna hükümetindeki değişikliklere de değinen Kremlin Sözcüsü, bu gelişmelerin Rusya açısından belirleyici olmadığını söyledi.

Peskov, "Bizim için bu değişikliklerin önemi yok. Önemli olan meselenin çözümü ve çıkarlarımızın sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVUNMA BAKANI'NIN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda yaşanabilecek görev değişimine ilişkin soruya da yanıt veren Peskov, isimlerden ziyade alınacak kararların önemli olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Kiev yönetiminde barışçıl çözüm için gerekli adımları atabilecek ve çatışmaların sona ermesine katkı sağlayabilecek bir yönetim anlayışının önem taşıdığını ifade etti.

"SÜREÇ UZUN VE KARMAŞIK"

Orta Doğu ile Ukrayna krizinin birbirinden farklı dinamiklere sahip olduğunu belirten Peskov, uluslararası krizlerin çözümünün zaman alacağını söyledi.

Peskov, "Her meselenin yapısı oldukça karmaşık. Bu, çok uzun, karmaşık ve kapsamlı bir süreç. Çözüme yardımcı olabilecek tek şey de bu süreçtir." ifadelerini kullandı.