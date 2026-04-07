Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın ciddi bir ekonomik ve enerji krizine doğru ilerlediğini belirterek, "Alternatif bölgelerden enerji kaynaklarımızı satın almak için çok sayıda talep var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle küresel enerji piyasasındaki koşulların değiştiğine işaret eden Peskov, "Alternatif bölgelerden enerji kaynaklarımızı satın almak için çok sayıda talep var. Dünya, her geçen gün boyutları giderek artan oldukça ciddi bir ekonomik ve enerji krizine doğru emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, çeşitli ülkelerle enerji konusunda müzakereler yürüttüklerini ve müzakereleri Rusya'nın çıkarları doğrultusunda ilerletmeye çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna'nın, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik insansız hava aracıyla dün düzenlenen saldırıya ilişkin de konuşan Peskov, "Ukrayna'nın CPC altyapısına yönelik saldırısı ilk kez gerçekleşmiyor. Bu önemli uluslararası boru hattı defalarca zarar gördü." ifadelerini kullandı.