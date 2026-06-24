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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul’da riskli yapıların dönüşümüne yönelik sağlanan uygun koşullu finansman desteğine başvurular hız kazandı.

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında dönüşüm sürecine katılmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi, ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya varan vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla finansman imkanı sunuluyor.

6 Nisan’da başlayan süreçte 22 Haziran itibarıyla 14 bin 32 hak sahibiyle görüşme gerçekleştirilirken, toplam 196 bin 324 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, uygunluk kontrollerinin ardından kesin başvurular netleşecek.

Yetkililer, ön başvurulardaki artışın vatandaşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir finansman modellerine olan ihtiyacını ve bu modellere duyduğu güveni ortaya koyduğunu belirtiyor.

EN YOĞUN BAŞVURU BU İLÇELERDEN

Projede İstanbul genelinde en fazla ön başvuru Bahçelievler’den geldi. İlçeyi Kadıköy, Bakırköy, Kartal ve Gaziosmanpaşa takip etti. Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Maltepe, Avcılar, Pendik, Güngören, Bağcılar, Şişli ve Fatih de yoğun başvuru alınan diğer ilçeler arasında yer aldı.

Bu 15 ilçede toplam 11 bin 419 ön başvuru yapıldı.

DESTEK SADECE İSTANBUL’LA SINIRLI DEĞİL

Riskli yapıların yenilenmesini ve afetlere daha dayanıklı şehirlerin oluşturulmasını hedefleyen proje, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ’da da uygulanıyor.

Destekten yararlanabilmek için 1 Ekim 2020’den itibaren yıkım sürecine girmiş riskli yapıların kapsama dahil olduğu belirtilirken, bina sahipleri ile müteahhit arasında anlaşma sağlanması gerekiyor.

Süreç kapsamında müteahhitler, e-Devlet üzerinden ilgili platform aracılığıyla yıkım ve yeniden yapım sürecine ilişkin belgeleri sisteme yüklüyor. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin banka süreçleri başlatılıyor.

Finansman ise inşaat sürecindeki ilerlemeye bağlı olarak blokeli hesaplarda tutuluyor ve aşamalara göre müteahhitlere aktarılıyor.