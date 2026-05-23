Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesini kontrol altına almak ve makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla yeni düzenlemeleri devreye aldı.

Merkez Bankası’nın yayımladığı açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında bireysel ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırlarında daralmaya gidildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel kredi türlerinin tamamında büyüme sınırı 1 puan düşürüldü. Böylece ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 4’ten yüzde 3’e indirildi.

TİCARİ KREDİLERDE DE SINIR DARALDI

Türk lirası ticari kredilerde ise KOBİ dışı işletmelere kullandırılan krediler için büyüme sınırı yüzde 3’ten yüzde 2’ye çekildi. KOBİ kredilerinde ise sınır yüzde 5’ten yüzde 4,5’e düşürüldü.

Ayrıca tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı (KMH) limit büyümesi de yüzde 2’den yüzde 1’e indirildi.

TCMB, alınan kararlarla sıkı para politikasını desteklemeyi ve finansal dengeleri güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

BAZI ALANLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

İhracat, yatırım, tarım ve kamu alanlarında kullandırılan bazı kredilerin ise büyüme sınırlamaları kapsamı dışında bırakıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemelerin, kredi büyüme hesaplama döneminin sona ermesi nedeniyle bugünden itibaren yürürlüğe girdiği açıklandı.