Kredi ve kredi kartı borçlarında rekor artış: Artışın nedeni ne?

2021: 1 trilyon 25 milyar TL

2022: 1 trilyon 573 milyar TL

2023: 2 trilyon 727 milyar TL

2024: 3 trilyon 937 milyar TL

2025: 5 trilyon 858 milyar TL

2026: 7 trilyon 9 milyar TL

Enflasyon baskısı sürüyor