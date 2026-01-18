Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısında ve toplam borç miktarında belirgin bir yükseliş kaydedildi.

YASAL TAKİBE DÜŞEN KİŞİ SAYISI %17 ARTTI

Kasım 2025 verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yasal takibe giren toplam kişi sayısı 1 milyon 946 bin olarak kayıtlara geçti.

TAKİPTEKİ KREDİ TUTARINDA %137'LİK YÜKSELİŞ

Borç miktarı bazında bakıldığında, bireysel kredi kartı ve bireysel kredilerdeki yasal takipteki toplam kredi tutarı ciddi bir artış sergiledi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla %137 artış gösteren takipteki kredi tutarı, toplamda 274 milyar TL seviyesine ulaştı.

KREDİ KARTI BORÇLULARINDA KRİTİK EŞİK AŞILMI

Özellikle bireysel kredi kartı kullanımına bağlı yasal takiplerde dikkat çekici bir yoğunlaşma görüldü.

Bireysel kredi kartlarında yasal takibe geçen kişi sayısı, 2025 yılının Kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 oranında artarak bir milyon sınırını aştı. Bu kategoride takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 492 bin olarak belirlendi.

Bu veriler ışığında, hem borçlu sayısı hem de takipteki toplam tutar açısından 2025 yılında geçmiş döneme göre daha yüksek bir seyir izlendiği görüldü.