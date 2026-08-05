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Kaynak: AA

BDDK, finansal istikrarı güçlendirmek ve risk yönetimini artırmak amacıyla kalkınma ve yatırım bankalarının kredi sınırlarında değişikliğe gitti. Alınan yeni kararla birlikte, bankaların tek bir gerçek ya da tüzel kişiye, belirli bir risk grubuna veya kendi dahil olduğu risk grubuna kullandırabileceği kredi risk tutarlarının ana sermayeye oranı düşürüldü.

KREDİ ÜST SINIRLARI YÜZDE 30 VE YÜZDE 25'E ÇEKİLDİ

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre düzenleme; İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ haricindeki tüm kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayacak.

Konsolide ve konsolide olmayan esaslar doğrultusunda belirlenen yeni kredi limit oranları şu şekilde güncellendi:

GERÇEK/TÜZEL KİŞİ VE RİSK GRUPLARI

Daha önce ana sermayenin yüzde 40 ile yüzde 60 aralığında olan kredi sınırının risk tutarı toplamı, yeni kararla birlikte yüzde 30'u aşamayacak.

BANKANIN KENDİ RİSK GRUBU

Bankaların dahil oldukları risk grubuna kullandırabilecekleri kredi sınırı ise daha önce yüzde 35 ile yüzde 55 arasında uygulanırken, yeni düzenlemeyle yüzde 25 olarak sınırlandırıldı.

AŞIMLAR İÇİN 2026 VE 2027 TARİHLERİ İŞARET EDİLDİ

BDDK, yeni oranların ardından mevcut limitlerin üzerinde kredi kullandırmış olan bankalar için geçiş takvimini de netleştirdi. Oluşan aşımların giderilmesi adına bankalara kademeli bir süre verildi:

BANKANIN KENDİ RİSK GRUBU AŞIMLARI

Bu grupta yaşanan limit aşımlarının 1 Ekim 2026 tarihine kadar giderilmesi gerekiyor.

GERÇEK/TÜZEL KİŞİ VE DIŞ RİSK GRUBU AŞIMLARI

Gerçek ya da tüzel kişiler ile diğer risk gruplarında tespit edilen limit aşımları için ise son tarih 1 Nisan 2027 olarak belirlendi.

