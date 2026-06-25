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TOBB tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi’nde yoğun talep kısa sürede limitin tükenmesine neden oldu. 25 milyar lira olarak belirlenen ilk dilim, henüz iki hafta dolmadan neredeyse tamamen kullanıldı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) yetkililerinin, artan talep üzerine Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ek kaynakla 50 milyar liraya yükseltilmesi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre yüzde 34 faizle sunulan kredi paketine reel sektör ve KOBİ’lerden gelen yüksek başvuru, birçok ilde limitlerin kısa sürede kapanmasına yol açtı.

KOBİ’ler için finansman sıkıntısına çözüm olarak sunulan Nefes Kredisi, özellikle sıkı para politikaları döneminde işletmeler için önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl yapılan uygulamalarda 61 bin firma toplamda yaklaşık 81 milyar liralık kredi kullanmıştı.

Bu yıl yeniden devreye alınan kredi programında, 9 banka aracılığıyla firma başına 3 milyon liraya kadar kullanım imkânı sağlanıyor. Krediler 24 ay vadeye kadar yüzde 36, daha uzun vadelerde ise yüzde 34 faiz oranıyla kullandırılıyor.

KGF kefaletiyle yürütülen program kapsamında, yıl içinde toplam hacmin daha da artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.