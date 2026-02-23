Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini paylaştı. Ocak ayında kartlı ödeme işleminde artış yaşandığı görüldü. 2,3 trilyon TL tutarında 1,7 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı.

Mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız yapılırken, temassız ödeme adedi yıllık bazda yüzde 9 yükselişle1,12 milyar, temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artarak 751,8 milyar TL kaydedildi. İnternetten kartlı ödeme adedi ise yüzde 7 artışla 245,9 milyon olarak belirlendi.

Toplam kart sayısı 464,9 milyon adede gelerek, yıllık bazda yüzde 6 artış yaşadı. Kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartında yüzde 8 artış, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 2 düşüş oldu.

Ocak ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artış göstererek 2.325,8 milyar TL olarak ortaya çıktı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tutar bazında artış yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 olurken, ön ödemeli kartlarda sert düşüş oldu.