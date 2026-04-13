Derinleşen ekonomik darboğaz ve düşen alım gücü, adliye koridorlarını "borçlu" dosyalarıyla doldurdu. Adalet Bakanlığı ve BDDK verileri, vatandaşın geçim mücadelesini kredi kartlarına borçlanarak sürdürmeye çalıştığını, ancak ödeme kapasitesinin alarm verdiğini ortaya koyuyor.

9 YILDA 8 MİLYON YENİ DOSYA

Birgün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre; 2016 yılında yaklaşık 27 milyon olan toplam icra ve iflas dosyası sayısı, 2025 yılı itibarıyla 35 milyon 284 bin 514’e ulaştı. Bu, son 9 yılda icra dairelerine 8 milyondan fazla yeni dosya eklenmesi anlamına geliyor. Dosya sayısındaki %30,9’luk bu artış, toplumsal borç yükünün ne denli ağırlaştığının en somut göstergesi oldu.

35,2 milyon toplam dosyada 33 milyon 34 bin icra takibi yapıldı. Bunlar içerisinde 4 bin 784 iflas dosyası varken 2025 yılında ortalama görülme süresinin en fazla 883 gün ile icra ve iflas dairelerinde gerçekleştiği görüldü.

Artan dosya yükü, yargı sistemini de kilitleme noktasına getirdi. 2025 verilerine göre, adalet sisteminde görülme süresi en uzun olan birimler icra ve iflas daireleri oldu. Bir dosyanın ortalama sonuçlanma süresi 883 güne kadar çıkarak rekor kırdı.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA DEV ARTIŞ

Yaşam maliyetlerindeki artışa karşı kredi kartına sarılan vatandaş, borç sarmalından çıkamıyor. BDDK’nın güncel verileri, bankacılık sektöründe "takipteki alacaklar" kaleminde korkutan bir tablo çiziyor.

Takipte alacaklılar son bir yılda yüzde 91 artarak 666,7 milyar TL’ye ulaştı. Takipteki borçların 273,5 milyar lirası bireysel borçlardan oluşurken, kredi kartı borçlarındaki artış oranı %94,1 olarak kayıtlara geçti. Yükseliş durmuyor; 2026’nın ilk üç ayında takipteki kredi hacmi %15,3 daha arttı.

BANKALAR "ZARAR" HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Kredi kalitesindeki bu hızlı bozulma, bankaları da harekete geçirdi. Bankalar, tahsil edilemeyen alacaklar için ayırdıkları karşılıkları bir yılda yüzde 93 artırarak 500 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Bu durum, finans sektörünün olası zararları şimdiden bilançolarına yansıtarak "fırtınaya karşı önlem" aldığını gösteriyor.